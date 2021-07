Bei Bauarbeiten beschädigt: Globus-Baumarkt Germendorf evakuiert

Germendorf

Am Donnerstagmittag (29. Juli) gegen 11 Uhr musste der Globus-Baumarkt in Germendorf aus Sicherheitsgründen vorübergehend schließen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden bei Bauarbeiten versehentlich tragende Teile der Gebäudehülle beschädigt. Nach MAZ-Informationen soll dies bei Arbeiten mit einem Bagger im rückwärtigen Bereich der Annahofer Straße geschehen sein. Auch die Feuerwehr der Stadt Oranienburg wurde gegen 12 Uhr zu einer Hilfeleistung alarmiert.

Vorsorglich seien Gas, Wasser und Strom innerhalb des Gebäudes abgestellt worden, während ein Bagger das entsprechende Teil mit der Schaufel abstützte. „Der Markt wurde nach bestehendem Sicherheitskonzept professionell evakuiert, ohne dass eine Gefahr für Kunden oder Mitarbeiter bestand“, teilte die Unternehmensführung mit. Die Bauarbeiten zur Wiederherstellung der Sicherheit dauerten bis in den Freitag hinein. Am Freitagmittag teilte das Unternehmen mit, dass der Globus-Baumarkt noch am gleichen Tag gegen 13 Uhr wieder öffnet. Dies sei durch eine fachgerechte Sicherheitsprüfung ermöglich worden.

