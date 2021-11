Es fehlt der Oranienburger Feuerwehr offenbar an Regenschutzkleidung. Das hat die FDP-Fraktion in der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung jetzt dazu bewegt, diesen Missstand offenzulegen. Per Antrag fordert sie nun, notwendige Ersatzkleidung anzuschaffen, möglichst im kommenden Jahr.