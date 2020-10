Bei der Polizei nachgefragt: Das lief im Beetzer Bunker

Beetz

In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag (4. Oktober) meldete ein Zeuge eine Techno-Party in einem leerstehenden Bunker auf dem ehemaligen Kasernengelände im Waldgebiet Beetz/ Sommerfeld. Die eintreffenden Beamten stellten eine Veranstaltung mit etwa 100 Personen und mehren Fahrzeugen fest. „Bei der Veranstaltung handelte es sich offenbar um eine private Veranstaltung, da kein Eintrittsgeld erhoben wurde und auch für die Getränke nichts gezahlt werden musste“, erläuterte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, auf MAZ-Nachfrage am Montagvormittag. Möglicher Weise habe es sich um eine Geburstagsfeier gehandelt.

Lesen Sie dazu auch: Vermehrt müssen Polizeikräfte in den vergangenen Wochen zu nicht angemeldeten Partys in den Wäldern Oberhavels ausrücken. Nicht nur dass die Veranstaltungen illegal sind, es bestehen auch Gefahren für Leib und Leben.

Hubschrauber unterstützt Maßnahmen

Die Beamten der Polizeiinspektion Oberhavel lösten die Veranstaltung mit Unterstützung der Autobahnpolizei und weiteren Beamten aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin auf. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz und unterstützte die Maßnahmen aus der Luft. Die Beamten sprachen den anwesenden Platzverweise aus. „Diesen kamen sie auch friedlich nach“, so Ariane Feierbach weiter. Zudem wurden zur Einleitung entsprechender Ordnungswidrigkeiten gemäß OwiG und WaldG die zuständigen Ämter und die Revierförsterei informiert.

Von MAZonline