Deutschboden: Das ist der Ort, der den Büchern von Moritz von Uslar ihren Namen gab

Das knallgelbe Hinweisschild an der Chaussee Richtung Kurtschlag ist inzwischen verschwunden. Nach dem Hype um das Buch „ Deutschboden“ von Moritz von Uslar vor genau zehn Jahren, in dem er seine Reporter-Erlebnisse in und um Zehdenick schildert, war es mehrfach gestohlen und irgendwann einfach nicht mehr aufgestellt worden. Darum muss man schon etwas suchen, um diesen Ort, der jetzt auch für Uslars Fortsetzung „Nochmal Deutschboden“ namensgebend war, mitten im Wald zu finden.

Doch was hat es mit Deutschboden eigentlich auf sich? Ein Ortsbesuch. Vorsichtig tauchen am sandigen Waldweg – irgendwo zwischen den Dörfern Vogelsang, Storkow, Grunewald und Kurtschlag – vier Häuser aus dem dichten Kiefernforst auf.

Ein altes Forsthaus als Fixpunkt

Auf dem Ortsschild steht „ Vogelsang“ – seit 1931 gehört die Siedlung zur Gemeinde, die heute ein Ortsteil von Zehdenick ist. Das alte Forsthaus, 1892 gebaut, ist der Fixpunkt dieser kleinen Ansammlung von Gebäuden, von denen nur drei dauerhaft bewohnt sind. Den Stall, der einst zum Forsthaus gehörte, hat sich ein Berliner Pärchen zum Wochenenddomizil ausgebaut.

Heinz-Dieter Winter hat Deutschboden auf alten Karten ausfindig gemacht. Dort wird der Ort trägt der Ort den Zusatz „Unterförsterei“. Quelle: Christoph Brandhorst

Im Forsthaus lebt Heinz-Dieter Winter, der sich seit vielen Jahren intensiv mit der Geschichte seines Wohnortes beschäftigt. Mitte der 1980er Jahre hatte die Familie das Forsthaus gekauft. „Wir wollten raus aus Berlin“, sagt der 85-Jährige heute. Dieser abgeschiedene Ort im Wald war ein willkommener Rückzugsort – denn zuvor war die Familie um die halbe Welt gereist.

Als DDR-Diplomat die Welt gesehen

Heinz-Dieter Winter war Diplomat in Diensten der DDR. Unter anderem arbeitete der gebürtige Prignitzer zwischen 1968 und 1981 als Botschafter in Kambodscha, Tunesien, Syrien und Jordanien. „Wir haben immer gesagt, wenn meine Tätigkeit im Ausland beendet ist, wollen wir nicht mehr die Wüste, sondern Wald um uns herum haben“, sagt er.

Später leitete Heinz-Dieter Winter die Abteilung Naher und Mittlerer Osten im Außenministerium und wurde schließlich in den letzten drei Jahren der DDR stellvertretender Außenminister mit den Schwerpunkten Asien und Afrika. In den 1980er Jahren nutzte die Familie das Haus in Deutschboden als Wochenendresidenz, nach der Wende kamen die Winters dauerhaft hierher. „Wir sind gern nach Deutschboden gezogen.“

Als studierter Historiker habe er von Hause aus ein Interesse an Geschichte. „Schon der Name ist interessant“, sagt der 85-Jährige und hat eine Erklärung dafür parat. Bereits im 16. Jahrhundert sei ein großer Wildzaun zwischen Havel und Oder errichtet worden, der auch durch die Schorfheide führte.

Händler machten erste Rast auf „deutschem Boden“

Und das, was heute nur ein sandiger Waldweg und in alten Karten als Golliner Landstraße verzeichnet ist, sei eine beliebte Handelsroute in Richtung Ostsee gewesen. Unweit des Ortes, so Winters Vermutung, habe man dafür ein Gatter eingerichtet, um den Wildzaun zu durchqueren. „Da nach dem Dreißigjährigen Krieg große Teile Mecklenburg-Vorpommerns schwedisch beherrscht waren, machten die Händler hier ihre erste Rast auf deutschem Boden“, glaubt der frühere Diplomat. Daher der Name.

Da geht es lang: Ein Wegweiser in Vogelsang zeigt Richtung Deutschboden. Quelle: Christoph Brandhorst

Besuch vom Kaiser?

Noch eine historische Anekdote aus der Geschichte Deutschbodens sei bemerkenswert, verrät Heinz-Dieter Winter, der Ende vergangenen Jahres begonnen hat, die Ergebnisse seiner Recherche in Archiven und Urkunden aufzuschreiben.

Ein gewisser Ludwig Schröder, so konnte Winter in Erfahrung bringen, habe während seines Militärdienstes in Potsdam auch Bekanntschaft mit dem späteren Kaiser Wilhelm II. gemacht. Er habe ihn zur Jagd „an die Enten rudern“ sollen. „Ende des 19. Jahrhunderts war Schröder dann Förster in Deutschboden und die beiden trafen sich wieder, als der Kaiser zum Jagen in die Schorfheide kam – vielleicht in diesem Haus.“

Überwucherte Grab- und Gedenksteine

Das Grab des Försters Schröder gebe es inzwischen nicht mehr auf dem kleinen Friedhof des Wohnplatzes, der ein Stück weiter den Weg hinunter von einem grünen Maschendrahtzaun umfriedet ist.

Ein paar Gedenksteine stehen noch darauf, halb abgesackt, halb überwuchert. „Bei einem Sturm fiel eine große Eiche quer über den Friedhof, er wird nicht mehr gepflegt“, erzählt Winter. Der Grabstein von Ludwig Schröder steht inzwischen am Schorfheide-Museum in Groß Schönebeck.

„Meine Entdeckung Deutschbodens“ hat Heinz-Dieter Winter seine Aufzeichnungen genannt. „Ich weiß noch nicht genau, was ich damit einmal anstelle“, sagt er. Vielleicht wolle er sie einmal veröffentlichen. Um so auch für die Nachwelt festzuhalten, was es mit dem Vogelsanger Ortsteil eigentlich auf sich hat. Und um zu zeigen, dass es Deutschboden noch viel mehr von Interesse zu bieten hat, als die zwei Buchtitel von Moritz von Uslar.

