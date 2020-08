Oliver Trelenberg (54) aus Hagen in Westfalen radelt durch ganz Deutschland und sammelt Spenden für schwer kranke Kinder: Am Donnerstag, den 20. August 2020, hat er in Oranienburg auf dem Schloßplatz einen Stopp eingelegt. Auch Bürgermeister Laesicke steckte im Namen der Stadt 50 Euro in den Spendentopf und spendierte eine Übernachtung im Stadthotel. Insgesamt will Oli 5000 Kilometer fahren und am 26. September zurück in Hagen sein.