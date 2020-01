Oranienburg

Im vergangenen Jahr hat sich der Oranienburger Popchor Orange Voices intensiv mit afrikanischer Musik beschäftigt. Hieraus wuchs die Idee eines Benefizkonzerts zur Unterstützung eines sozialen Projekts für Afrika. Nach der Kontaktaufnahme mit der Kirchengemeinde der Nikolaikirche stand schnell fest, einen Teil der Erlöse einem seit vielen Jahren von der Gemeinde geförderten Projekt für deren Partnerdörfer in Simbabwe, z.B. für die Reparatur von Brunnen als verlässliche Wasserquelle, zukommen zu lassen. Aber auch ein Projekt des WWF „Gegen die Abholzung des Regenwaldes auf Madagaskar“ soll von den Erlösen unterstützt werden.

Chor Quelle: Andreas Herz

Dieses Benefizkonzert wird am 22. Februar 2020 um 17.00 Uhr in der Nikolaikirche, Oranienburg stattfinden. Unter der Leitung von Suzy Bartelt möchten die Orange Voices mit Unterstützung des Oranienburger Hoforchesters die Besucher*innen in die Welt Afrikas entführen. Der Eintritt ist frei. Um die Projekte unterstützen zu können, freuen sich die Orange Voices und das Oranienburger Hoforchester über zahlreiche Spenden.

Weitere Informationen finden Sie auf folgenden Webseiten:

• zum Chor: www.orangevoices.de

• zum Oranienburger Hoforchester: www.hoforchester-oranienburg.de

Von MAZonline