Die erste Bürgerveranstaltung zum Oranienburger Straßenausbaukonzept fand am Donnerstagabend in der Feuerwehrhauptwache vor vollem Haus statt. Vorgestellt wurde die Projektidee und der aktuelle Stand der Arbeiten, die in den nächsten Monaten zu einem kompletten Straßenkatalog inklusive Prioritäten führen sollen. Die Bürger hatten eine Menge Fragen mitgebracht.