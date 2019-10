Oranienburg

Dem Oranienburger Bürgermeister Alexander Laesicke liegt die deutsch-israelische Verständigung sehr am Herzen. Der konkrete Anstoß dazu liegt in einer Radreise im Jahr 2004 begründet, von der er in einer Benefizlesung am Mittwoch, 30. Oktober, ab 19 Uhr, in der Orangerie im Schlosspark, Kanalstraße 26a, berichten wird.

Radtour als Inspiration

Alexander Laesicke fuhr damals als Student mit dem Fahrrad quer durch Europa und den Nahen Osten. Im Gepäck: ein Stein aus dem Klinkerwerk, einem Außenlager des KZ Sachsenhausen, den er nach 5523 Kilometern in der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem als Zeichen der Versöhnung ablegte. Nicht nur Abenteuerlust, Sportsgeist und auch die Suche nach sich selbst trieben ihn als 25-jährigen Studenten an, sondern auch die Idee, damit ein Projekt zur Verständigung zwischen den Kulturen umzusetzen. „Wenn ich an Deutsche und an Juden denke, möchte ich nicht zuerst an Auschwitz denken, sondern an Freunde“ so beschrieb er damals seine Motivation.

Eindrücke 2007 in einem Reisetagebuch niedergeschrieben

Zwölf Länder durchquerte Alexander Laesicke, darunter Serbien, die Türkei und Jordanien. So lernte er auch Syrien noch zu Friedenszeiten kennen. Außerdem konnte er nicht vorhersehen, dass er damit die sogenannte „Balkanroute“ der Flüchtlingswelle von 2015 in umgekehrter Richtung abgefahren war. Seine Eindrücke hat er in dem 2007 im Kinzel-Verlag erschienenen Reisetagebuch „Mein Weg nach Jerusalem. Mit dem Fahrrad nach Yad Vashem“ niedergeschrieben.

Alexander Laesicke setzt sich für respektvolle Erinnerungskultur ein

Dabei möchte er aber seinen Blick nicht auf die Vergangenheit beschränken, sondern auch erklären, wie er sich als Bürgermeister von Oranienburg für eine respektvolle Erinnerungskultur einsetzen möchte, wie er seine Faszination für andere Länder, Menschen und Kulturen besonders mit jungen Oranienburgern teilen und wie er sich dafür engagieren möchte, dass gerade die historische belastete Stadt zu einem freundlichen Zentrum der Verständigung wird.

Karten für die Lesung gibt es nur an der Abendkasse für 15 Euro pro Person. Die rund 90-minütige Benefizveranstaltung (ohne Pause) findet zugunsten von weiteren Städtepartnerschaftsprojekten der Stadt Oranienburg statt. Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 03301/600 60 11 oder per E-Mail an gilz@oranienburg.de

Von MAZonline