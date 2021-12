„Berlin Trio“ jazzt im Oranienwerk

Oranienburg

„Ich freue mich, dass sie wenigstens gekommen sind“, mit diesen freundlichen, aber auch etwas enttäuschten Worten über die überschaubare Besucherzahl, begrüßte Altbürgermeister „Hansi“ Laesicke seine Gäste im kleinen Saal des Oranienwerks am Sonntag. Und weiter, “sie werden Jazz von feinster Güte hören, gespielt vom Antje Rößeler Berlin Trio. Die Antje war schon mal hier als Begleiterin vom Oranienburger Orange Voice Chor“.

Das Berlin Trio. Quelle: Privat

Er habe mit Begeisterung dieses Trio im „Schlot“ ( berühmte Berliner Jazzszenekneipe) gehört und sofort an einen Auftritt dieser jungen, dem modernen Jazz zugewandten Musiker, hier in Oranienburg gedacht. Mit der von ihm im April 2019 aus der Taufe gehobenen „Jazz and more“ – Reihe, möchte er neben den schon aufgetretenen Größen wie Uschi Brüning und Pascal von Wroblewsky, eben auch jungen, aufstrebenden Talenten eine Bühne geben, war von dem bekennenden Jazzfan zu hören.Mit dem programmatischen Titel „Eröffnung“ begann das Trio sein Konzert, komponiert von Antje Rößeler. Sie habe den zur Einweihung der von ihr ins Leben gerufenen Spielstätte „Jazzschloss“ in Berlin Charlottenburg geschrieben, erklärte die Pianistin. Neben ihrer Konzerttätigkeit unterrichtet sie, genau wie ihr Schlagzeuger Leon Griese, an der Musikschule Charlottenburg. Beide kennen sich über Jahre schon seit ihrem Studium an der Hochschule für Musik in Dresden und waren auch gemeinsam Mitglieder von „Lajazzo“ Brandenburg (Landesjazzorchester) unter Leitung des berühmten Jiggs Wiggham (ehemals Chef der RIAS-Bigband). Auch Kontrabassist Christian Müller war Mitglied dieses Orchesters, dass den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ gewann.

Im Oranienwerk trat am Sonntag das Antje Rößeler Berlin Trio mit Jazzmusik vor Publikum auf. Quelle: Robert Roeske

Alle Drei sind studierte Musiker, also handwerklich bestens an ihren Instrumenten ausgebildet und mit ihren 32-Jahren im kreativsten Alter. Sie spielten, mit einer Ausnahme („Some day my Prince will come“), nur Kompositionen von Antje Rößeler, die ein hohes Maaß an spielerisches Können von ihren beiden Mitstreitern verlangen, aber auch volle Konzentration ihrer Zuhörer. Dass wurde schon mit ihrem zweiten Titel „ Easy Viisi“ im ungewohnten 5/4 Takt klar. Viisi heißt fünf auf Finnisch, erläuterte dazu die Komponistin. Es verwundert nicht, dass in ihren Werken Europas Norden eine große Rolle spielt, da sie in Oslo und Helsinki ihr Masterstudium absolviert hat und dort mit bedeutenden Jazzgrößen wie Till Brönner, Günter „Baby“ Sommer, Jesper Bodilsen u.v.a. zusammenkam. So heißen weitere in unseren Ohren fremd klingende Titel im Konzert „Takais in taas“ und „Taikuri“ (Zauberer). In ihrer Musik, die Antje Rößeler fast nur mit geschlossenen Augen spielte, zeigte sie nicht nur ihr pianistisches Können, sondern auch ein Wechsel von romantischen, meditativen Abschnitten zu temperamentvollen rhythmischen Passagen. Kongenial wurde sie dabei von ihren beiden Kollegen begleitet. Bassist Christian Müller glänzte oft mit Soli und Drummer Leon Griese spielte nahezu melodiös, unter häufigem Wechsel seiner Schlägel, auf seinen diversen Becken, kleine Trommel und TomTom. Die drei Musiker waren bestens aufeinander eingestimmt, spielten auf gleicher Augenhöhe, keiner drängte sich in den Vordergrund – sie musizierten angenehm uneitel – einfach schön. Das Publikum dankte mit herzlichem Applaus und erhielt eine Zugabe mit viel Swing. Hansi Laesicke überreichte Blumen und lud zum nächsten Konzert am 13. März 2022 ein, dann mit dem „Luna-Jazz“ aus Polen.

Von MAZonline