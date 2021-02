Bernd Jarczewski: „Man hat versucht, mein Team und mich als Trottel der Nation hinzustellen“

Oranienburg

Mit Spannung wurde der Auftritt von Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski vor dem Holding-Untersuchungsausschuss am Donnerstag in der Oranienburger Orangerie erwartet. Über drei Stunden stand der 62-Jährige den Ausschussmitgliedern Rede und Antwort, nahm dabei kein Blatt vor den Mund und wehrte sich vehement gegen die an seine Person gerichteten Vorwürfe. Die sechste Sitzung des Untersuchungsausschusses hielt, was sich viele von ihr versprochen hatten. Bernd Jarczewski, seit 1. Oktober 1998 Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft mbH Oranienburg (Woba), ist eine der Hauptfiguren, um die sich die Aufklärungsarbeit des Ausschusses dreht. Seine versuchte Absetzung im April war einer der Hauptgründe für dessen spätere Einberufung.

Klare Kante vom Woba-Geschäftsführer

Jarczewski präsentierte sich vor dem Ausschuss offenherzig und wortgewaltig. „Leider sind wir immer wieder von der Holding an die kurze Leine gelegt worden, was die Stimmung in unserem Haus drückte“, „Sicherlich werden Herr Assadi und ich keine Freunde mehr in diesem Leben“ und „Herr Assadi hat versucht, mein Team und mich als Trottel der Nation hinzustellen“, lauteten einige von Jarczewskis markantesten Aussagen während seiner über dreistündigen Ausführung.

Anzeige

Wärmeversorgung in der Weißen Stadt als Streitthema

Zunächst legte der 62-Jährige in einer 40-minütigen Präsentation die Errungenschaften der Woba in den zurückliegenden drei Jahrzehnten dar, ehe er dann auf die spannenden Inhalte einging, die schlussendlich viele Fragen rund um die Holding hervorriefen. „Ich bin sehr froh, mich nun auch mal zu den Ereignissen und Vorwürfen äußern zu können. Bislang war mir das nicht möglich gewesen“, begann der Woba-Chef seine Ausführungen. Ein großes Streitthema sei vor allem die Wärmeversorgung im Wohnbauprojekt „Weiße Stadt“ in der Walter-Bothe-Straße gewesen. „Die ersten Absprachen diesbezüglich gab es bereits 2015. Uns allen war klar: Wenn quasi ein neuer Stadtbezirk entsteht, muss man genau schauen, welche Wärmeversorgung dazu beitragen soll.“

Alireza Assadi. Quelle: Enrico Kugler

Der Wunsch von Alt-Bürgermeister Laesicke sei gewesen, „dass die Stadtwerke und die Woba gemeinsam eine innovative Wärmeversorgung generieren“, blickte Jarczewski zurück. Allerdings waren alle favorisierten Ideen zu teuer, so dass man bei der Woba zu dem Entschluss gekommen sei, selbst ein Blockheizkraftwerk zu bauen. „Herr Assadi hat hier im Ausschuss gesagt, ich sei beim Thema Preis und Leistung zu anspruchsvoll. Da hat er Recht, denn wir bauen keine Wohnungen, die später nicht finanzierbar sind. Dass Herr Assadi behauptet, wir wollten Baukosten verwurschteln, ist ungeheuerlich.“

Jarczewski bestreitet Sabotagevorwürfe vehement

Zu einem Bau eines eigenen Blockheizkraftwerkes kam es letztlich nicht. „Wir haben oft mit den Stadtwerken darüber gesprochen. Es sollte unter der Regie der Stadtwerke laufen. Herr Assadi hat versucht, uns in dem Zusammenhang als Trottel der Nation hinzustellen, obwohl wir durchaus etwas von unserem Job verstehen.“ Auch gegen die Vorwürfe, er würde Sabotage gegen die Holding betreiben, wehrte sich Jarczewski mit deutlichen Worten: „Solche Vorwürfe finde ich extrem und stillos. Warum sollte ich das tun? Mein Einsatz liegt immer im Interesse der Stadt und der darin lebenden Bürger. Ich habe diesen ganzen Skandal nicht verursacht.“

Woba-Bauberatung Weiße Stadt: Bernd Jarczewski und Marianne Kordecki waren ein eingespieltes Team. Quelle: Enrico Kugler

Eine große Rolle spielte zudem die Thematik der Inhouse-Vergabe. Unterschiedliche Auffassungen zwischen Alireza Assadi und Bernd Jarczewski darüber sollten zur Absetzung von Bernd Jarczewski im April 2020 führen und sorgten für den späteren Abgang von Woba-Projektleiterin Marianne Kordecki. „Ich kann nur den Appell an alle Stadtverordneten richten: Unterbinden Sie diesen Unsinn. Es kann nicht sein, dass städtische Betriebe sich Aufträge hin und herschieben. Alles muss öffentlich ausgeschrieben werden“, mahnte Jarczewski.

Oranienburgs Stadtoberhaupt geladen

Auf die Frage von Ausschussmitglied Thomas Ney (Piraten), ob er das Wohnbauprojekt „Weiße Stadt“ in Gefahr sieht, antwortete der Woba-Chef: „Nein, es wird zu Ende gebaut. Aber schon jetzt ist klar – mit circa zwei Jahren Verzögerung. Da wir jährlich eine hohe sechsstellige Summe als Holding-Umlage bezahlen, werden wir im Baufortschritt gebremst. Das ist ein Fakt und auch belegbar.“ Die nächste Sitzung des Untersuchungsausschusses ist am 18. März 2021, geladen ist dann Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke.

Von Knut Hagedorn