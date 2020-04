Bernhard Hanke ist der Wächter der Lungenheilstätte am Grabowsee

Oranienburg

Verlassen wirkt es, das Gelände der 1896 gegründeten Lungenheilstätte am Grabowsee. Von Wald umgeben und an einer Seite vom Grabowsee begrenzt liegt es einsam direkt am Radwanderweg Berlin-Kopenhagen. Doch der erste Eindruck täuscht. Auf dem Gelände werkelt Bernhard Hanke (58), Vorstand des Vereins Kids Globe e.V.

Seit 2005 setzt sich der Kids Globe e. V. für den Wiederaufbau der alten Gebäude und die Einrichtung einer Internationalen Akademie für Kinder und Jugendliche auf dem Gelände ein. Und hat auch schon einiges auf dem Gelände geschafft, wie Bernhard Hanke erklärt. „In den letzten Jahren waren wir vor allem mit der Sicherung der Gebäude und des Geländes beschäftigt“, erklärt er. Die 15 Häuser der ehemaligen Lungenheilstätte stehen unter Denkmalschutz, es müssen also strenge Auflagen bei der Wiederherstellung eingehalten werden. „Die Dächer waren anfangs großflächig offen“, beschreibt Hanke den teils desaströsen Zustand der einzelnen Gebäude.

Er begründet dies vor allem mit einer Plünderungsphase in den Jahren 2008 und 2009. „Da wurde hier alles mitgenommen. Auch Dachziegel“, erläutert er. Etwa 40 000 Dachziegel habe man in den vergangenen Jahren neu aufgesetzt. „Damit sind die Gebäude trocken, so dass weitere Arbeiten vorgenommen werden können.“

Akademie in Planung

Auch dem imposanten Wasserturm hatten die Witterung und der Zahn der Zeit massiv zugesetzt. „Der Schlot war marode“, so Hanke. „Wir haben ihn um 1,20 Meter gekürzt und einbetoniert.“ Auch an der ehemaligen Direktorenvilla gab es alle Hände voll zu tun. „Das Dach des Verbindungsganges war vor ein paar Jahren eingestürzt“, so der 58-Jährige. In diesem Jahr soll der Bereich mit einem Behelfsdach versehen werden.

Ziel der ganzen Arbeiten ist es, das Gelände zu kaufen und dann dort eine Akademie für Kinder aus aller Welt aufzubauen. „Dort wollen wir vor allem praktisches Wissen vermitteln“, so Hanke, der aus Passau stammt. Dazu ist das etwa 34 Hektar große Gelände bestens geeignet. „Es soll Wissen aus allen Bereichen vermittelt werde.“ So können die Kinder und Jugendlichen lernen, wie man mit Holz arbeitet und welches Metall benötigt wird für gewisse Arbeiten. „Auch die Finanzierung eines solchen Projektes wird mit den Kindern abgestimmt – wie kommt man zum Beispiel an Geld, um dieses Projekt am Laufen zu halten?“ Man wolle den Kindern nicht vorgeben, was richtig und was falsch sei, so Hanke. „Sie sollen es selbst lernen.“

Aktuell ist natürlich auch das grassierende Corona-Virus ein Thema für Bernhard Hanke. „Natürlich bedeuten die ausbleibenden Besucher auch weniger Einnahmen. Aber die Arbeiten hier kann man dem zum Glück anpassen“, erklärt er weiter. Die fast vollständig ausgebuchten, geplanten Gruppenführungen sind bis auf Weiteres erst einmal abgesagt. „Einzelne Personen dürfen aber unter Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen weiterhin auf das Gelände.“

Bernhard Hanke hat viele Ideen

Und auch in Krisenzeiten gehen Bernhard Hanke die Ideen nicht aus. „Wir sind gerade in den Vorbereitungen für einen ganz besonderen Termin“, verrät er. Ziel sei es, einen Kommandanten der sowjetischen Armee in die ehemalige Lungenheilstätte einzuladen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gelände am Grabowsee zwischen 1945 und 1995 durch die Rote Armee als sowjetisches Militärlazarett genutzt. „Es war ja hier nicht alles Drama“, so Hanke. „Die haben ja hier gelebt. Vielleicht erinnert er sich ja daran, wo was untergebracht war. Leider kann man dazu im Moment größtenteils nur spekulieren.“

Und wenn Bernhard Hanke Feierabend macht, dreht er zusammen mit Wachhund „Ilse“ noch eine Runde über das Gelände – und beobachtet die vielfältigen Vogelarten, die sich dank Hankes Fütterung wieder zahlreich auf dem parkähnlichen Gelände angesiedelt haben.

Von Stefanie Fechner