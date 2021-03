Bernöwe: Der Glockenturm nimmt Formen an

Bernöwe

Nach und nach fließt der Beton in die Schalung, behutsam werden die Halterungsstäbe angebracht. Was eigentlich recht unspektakulär klingt, ist für Andreas Lücke und seine Mitstreiter ein erhebender Moment. 18 Monate kämpfte die Bürgerinitiative „Zukunft Bernöwe“ um die Errichtung eines Glockenturms auf dem örtlichen Friedhof. „Wir sind unglaublich glücklich und stolz, dass nun dieses Projekt eine entscheidende Richtung eingeschlagen hat“, berichtet Lücke, der als Vorsitzender der Bürgerinitiave fungiert.

Andreas Lücke. Quelle: Robert Roeske

Am Freitagmorgen rollte der Betonmischer der Firma Havelbeton in Bernöwe vor den Friedhof, Lücke und seine Mitstreiter warteten schon voller Tatendrang. „Auf das Fundament wird anschließend ein Glockenturm gebaut, der komplett aus Holz gefertigt ist“, berichtet Andreas Lücke. Das Highlight wird dann aber die Glocke sein, auf die die Mitstreiter der Bürgerinitiative besonders stolz sind. Das Bronzestück mit einem Durchmesser von 50 Zentimetern stammt aus dem 18. Jahrhundert.

Glocke bei Ebay erworben

„Wir haben damals bei Ebay einen Glockensammler aus München gefunden, der diese Glocke aus Schottland verkauft hat“, blickt Lücke zurück. Durch eine Spendenaktion konnten die knapp 900 Euro für die Glocke aufgebracht werden, die zukünftig in Bernöwe erklingen soll. „Wir haben bereits einen Glöckner gefunden, ein Bürger aus Bernöwe hat sich dafür angeboten. Das wird toll, denn die Glocke hat auch einen sehr tiefen, eindringlichen Klang“, ergänzt Lücke.

Spendenaktionen bringen 2000 Euro ein

In den vergangenen 18 Monaten kamen bei diversen Spendenaktionen für die Errichtung des Glockenturmes knapp 2000 Euro zusammen. Zuletzt 700 Euro im Januar bei einer Aktion namens „Glocke statt Böller.“ Andreas Lücke freut vor allem die Beteiligung auch vieler junger Menschen im Ort. Die Ursprungsidee kam von Andreas Lücke vor knapp zwei Jahren. „Wenn man sich unseren Friedhof anschaut, stellt man schnell fest, das es keine Sitzmöglichkeiten, geschweige denn eine Kapelle gibt.“ Gerade in den Herbst- und Wintermonaten eine Herausforderung. „Ich war mal bei einer Beerdigung im Dezember, wo es bitterkalt war und es geschneit hat. Und bei dieser Beerdigung waren auch viele ältere Menschen. Das war schon sehr bedrückend. Zumal es nicht mal einen Stromanschluss gibt. Bei Trauerreden gibt dankenswerterweise ein Nachbar Strom. “

Auf dem Friedhof in Bernöwe gibt es weder eine Kapelle noch Strom. Quelle: Knut Hagedorn

Der anschließende Antrag auf den Bau einer Friedhofskapelle wurde seitens der Stadt Oranienburg abgelehnt. So wurde die Bürgerinitiave „Zukunft Bernöwe“ gegründet. „Wir wollen einen würdigen Rahmen schaffen auf unserem Friedhof und die Resonanz dahingehend war sofort sehr groß“, so Lücke. Nun befindet sich diese Idee in der finalen Phase. Die Bürgerinitiave hofft, laut Andreas Lücke, zum ersten Mal am Ostersonntag die Glocke erklingen zulassen. „Das ist unser Zeitplan und wir sind guter Dinge, dies auch realisieren zu können“, gibt sich Lücke optimistisch und zuversichtlich. Nach Einweihung des Glockenturms soll dieser der Stadt Oranienburg geschenkt werden, berichtet Andreas Lücke. „Nur mit dem Bau eines Glockenturmes ist es alleine nicht getan. Dieser muss auch anschließend unterhalten werden und da haben wir mit der Stadt vertraglich vereinbart, dass sich die Stadt dann nach der Schenkung darum kümmern wird.“

Fundament für Kirchenglocke gegossen. Quelle: Robert Roeske

Insgeheim hoffen die Mitglieder der Bürgerinitiave auch das vielleicht in Zukunft noch ein, zwei Bänke den Friedhof verschönern können. „Bislang haben wir immer Biergarnituren zur Verfügung gestellt. Wenn der Glockenturm fertig ist,wird er auch ein Ort zum verweilen sein und da wären ein paar Bänke schön.“

Von Knut Hagedorn