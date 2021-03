Ganz besonders berührende Videoaufnahmen wurden am Mittwoch in der Gedenkstätte Sachsenhausen aufgezeichnet. In Vorbereitung des Online-Programms zum 76. Jahrestag der Befreiung haben Musiker des „Moka Efti Orchestra“ in der „Station Z“ eine Darbietung des „Moorsoldatenliedes“ eingespielt.