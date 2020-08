Bescheiden, fleißig und loyal: Oranienburger Platzwart „Atsche“ liebt jeden Grashalm

Oranienburg

Wenn ein Vereinspräsident, der eigentlich die höchste Instanz in einem Fußballclub ist, über einen Mann sagt: „Er ist die wichtigste Person im Verein“, muss dieser Mensch Außergewöhnliches leisten. Genau dieses Attribut verleiht Jürgen Peter, seit 16 Jahren Vereinsvorsitzender des Oranienburger FC Eintracht, an Dieter Richter und begründet auch diese Aussage: „’Atsche’, wie er von allen nur genannt wird, ist seit 2006 Platzwart bei uns im Verein und ohne ihn geht nichts. Er hält unsere Anlage in Schuss und sorgt für eine fantastische Rasenqualität.“

Der Platzwart kümmert sich liebevoll um den Rasen. Quelle: Robert Roeske

Anzeige

Wenn Dieter Richter am Sonnabend seinen 70. Geburtstag begeht, liegt fußballerisch ein komplettes Fußballerleben in Oranienburg hinter ihm. Bereits im Nachwuchs flog der Torhüter durch die Strafräume, auch im Herren- und Seniorenbereich blieb er der Eintracht treu. „Als Gesicht des OFC würde ich ihn gar nicht bezeichnen, da er genau das nicht möchte. Er agiert lieber im Hintergrund und drängt sich ungern in den Vordergrund. Aber Atsche ist ein Urgestein des Vereins“, beschreibt Jerome Malanowski, amtierender Kapitän der Brandenburgligamannschaft, den Platzwart. Allerdings kann es auch schon einmal passieren, dass Dieter Richter den Kickern sprichwörtlich im Wege stehen kann, wie Jeroma Malanowski schmunzelnd berichtet: „Platzwarte sind ja generell eine eigene Spezies und der Rasen ist ihr Heiligtum. Am liebsten wäre es Atsche, wenn wir nur barfuß oder gar nicht den Platz betreten.“ Selbst gestandene Fußballtrainer wie Frank Rohde, Hans Oertwig oder Gerd Präger bissen bei Dieter Richter auf Zenit: „Wenn für ihn die Plätze nicht bespielbar waren, dann gab es kein Zurück“, so Jürgen Peter.

Weitere MAZ+ Artikel

Unglaublich viel Herzblut und Leidenschaft

Allerdings zahlt sich diese Akribie auch aus, wie der OFC-Vereinsboss voller Stolz erzählt: „ Dieter hegt und pflegt unsere Rasenplätze mit unglaublich viel Herzblut und Leidenschaft und das sieht man. Unsere Plätze sind in einem Topzustand, was absolut der Verdienst von Bernd Richter ist.“ Auch zwei Operationen in den vergangenen Jahren hielten den 69-Jährigen nicht ab, zügig wieder in die Orafol-Arena zurückzukehren.

Immer ein Lächeln auf den Lippen

„Atsche ist ein sehr bescheidener und lieber Mensch. Ihn zeichnet seine Loyalität und vor allem sein Fleiß aus“, lobt Jerome Malanowski Dieter Richter in den höchsten Tönen und auch Jürgen Peter stimmt in die Lobeshymne auf das OFC-Urgestein ein: „ Dieter hat immer ein Lächeln auf den Lippen, weiß aber auch wo der Hammer hängt und kann sich durchsetzen, wenn es sein muss.“ Außerdem imponiert Jürgen Peter die Fitness des 69-Jährigen. „ Dieter ist sowohl im Kopf wie auch körperlich total auf Zack, echt beeindruckend.“

Runder Geburtstag am Wochenende

Wenn am Sonnabend der 70. Geburtstag von Dieter Richter ansteht, werden sicherlich viele ehemalige Weggefährten den Jubilar gratulieren. Dann steht das Geburtstagskind mal im Mittelpunkt, was Bernd Richter gar nicht so gefallen wird. Lieber kümmert sich „Atsche“ dann wieder um die Beschaffenheit der Plätze, die nach diversen Testspielen durchaus in Mitleidenschaft gezogen werden.

Von Knut Hagedorn