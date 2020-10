Beschimpft und beleidigt: Germendorfer Tierpark-Chef ist erschüttert

Germendorf

Unruhige Tage liegen hinter dem Germendorfer Tierparkchef Torsten Eichholz. Die Ankündigung am Mittwoch, eine Maskenpflicht auf dem Gelände des beliebten Tier- und Freizeitparkes ab dem 26. Oktober einzuführen, schlug vor allem in den sozialen Netzwerken hohe Wellen. Nach massiver Kritik entschloss sich der Tierpark kurzerhand am Donnerstag, die bindende Maskenpflicht wieder aufzuheben ( MAZ berichtete). „Wir waren total überrascht von der negativen Wucht, die da auf uns einprasselte und haben uns daher zunächst dafür entschieden, die Maskenpflicht doch nicht einzuführen“, begründet Eichholz die Rolle rückwärts.

Auf das Übelste beschimpft und beleidigt

Allerdings gab es nicht nur negative Meinungen zur angedachten Pflicht eines Mund-Nasen-Schutzes, wie Torsten Eichholz im Gespräch mit der MAZ am Freitagmorgen erklärt: „Es gab neben den ganzen kritischen Nachrichten auch viele zustimmende Meinungen. Selbst Gäste aus der Schweiz, die ab und an unseren Park besuchen, sprachen sich für eine Maskenpflicht aus.“ Für die Betreiber des Tier- und Freizeitparkes ging es vor allem um zwei Sachen: „Zum einen wollen wir unsere Mitarbeiter schützen. Zum anderen steigen natürlich die Fallzahlen, demnach wollen wir einen Beitrag leisten um zu verhindern, dass sich die Pandemie weiter ausbreitet“, erklärt Torsten Eichholz. Geärgert hat den Tierparkchef aber die Schärfe in manchen Nachrichten, die den Tierpark am Mittwoch per Facebook erreichte: „Wir wurden teilweise sogar auf das Übelste beschimpft und beleidigt, das geht so natürlich überhaupt nicht.“ Eine endgültige Festlegung – ob nun die Maskenpflicht kommt oder nicht – sei die Entscheidung des Donnerstags allerdings noch nicht, bekräftigt Torsten Eichholz. „Wir mussten das jetzt erstmal sacken lassen, aber wir diskutieren intern natürlich weiter sehr intensiv dieses Thema. Und ich kann jetzt schon sagen, dass eine Maskenpflicht im November kommen wird, egal wie dann die Reaktionen ausfallen.“

Alle Indoor-Flächen sind gesperrt

Tausende Besucher strömen täglich nach Germendorf, vor allem in den Ferien ist der Tier- und Freizeitpark sehr gut besucht. „Wir liegen trotz der zwischenzeitlichen Schließung im Frühjahr nur knapp 10.000 Besucher unter der Zahl vom Vorjahr. Das ist sehr beeindruckend“, so Eichholz. Eine gesetzliche Vorgabe, wie viele Besucher täglich in den weitläufigen Tier- und Freizeitpark dürfen gibt es nicht, aber eine interne: „Wenn der Parkplatz voll ist, lassen wir keinen mehr rein. Das wären dann so knapp 5000 Gäste“, erklärt Eichholz. Weiterhin sind alle Indoorflächen gesperrt, nur die Freiflächen und die zahlreichen Tiergehege können genutzt werden. „Wir würden uns da mal wünschen, dass das Gesundheitsamt telefonisch besser zu erreichen wäre. Etliche Fragen unserseits sind seit Wochen noch nicht beantwortet“, mahnt Torsten Eichholz.

Auch am Freitagvormittag nutzten viele Familien wieder das sonnige Herbstwetter für einen Ausflug in den Germendorfer Tierpark. Überraschend viele Besucher trugen dabei – ganz ohne verpflichtende Vorgabe – einen Mund-Nasen-Schutz.

Von Knut Hagedorn