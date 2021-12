Beschlossen: Oranienburger Feuerwehr erhält neue Ausrüstung

Oranienburg

Laut einem Antrag der FDP-Fraktion sollen die Freiwilligen Feuerwehrkräfte der Stadt Oranienburg zumindest nach den Mindestanforderungen ausgestattet werden. „Aus gegebenem Anlass des in diesem Jahr stattgefundenen Unwetters haben wir um Information zu der bestehenden Schutzausrüstung sowie zur Dienstuniform gebeten“, heißt es im Antragstext der FDP-Fraktion. Dabei sei herausgekommen, dass keine Regenschutzkleidung vorhanden ist, dass eine Ersatzschutzausrüstung nicht im Entferntesten ausreichend zur Verfügung steht und die Dienstuniformen lediglich zu 35 Prozent abgedeckt seien.

Stadtverordneten mehrheitlich dafür

Am Montagabend nahm die Stadtverordnetenversammlung einstimmig den Antrag an. Die Verwaltung wird demnach beauftragt, die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Oranienburg wenigstens nach den Mindestanforderungen auszustatten. Die finanziellen Mittel werden hierzu in den Haushalt 2022 eingegliedert. Über den Prozess beziehungsweise Fortschritt ist in den zukünftigen Feuerwehrausschüssen zu informieren.

Von Knut Hagedorn