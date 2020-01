Drastische Worte fand der CDU-Abgeordnete Michael Ney am Montagabend in der Stadtverordnetenversammlung zum KZ-Gedenkort in der Berliner Straße in Oranienburg: „Da geht jetzt schon keiner hin, außer vielleicht mal ein Hund, um sein Bein zu heben.“ Zuvor hatte Björn Lüttmann (SPD) eindringlich um eine Neugestaltung des Ortes geworben.