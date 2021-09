Bestsellerautor Boris Pfeiffer begeistert Oranienburger Leseratten

Oranienburg

Mit einem besonderen Stargast startete am Montagmorgen die sechste integrative Märchenwoche im Landkreis Oberhavel. Bestsellerautor und Lesekünstler Boris Pfeiffer, bekannt durch seine Detektivserie „Die drei ???“, beantwortete in der Oranienburger Stadtbibliothek viele Fragen der anwesenden Schülerinnen und Schüler und las erstmals aus seinem neuen Buch „Survivors – Die Flucht beginnt“ vor.

Boris Pfeiffer brachte eine kleine Auswahl seiner geschriebenen Bücher mit, darunter auch sein neuestes Werk „Survivors“. Quelle: Robert Roeske

Unter dem Motto „Abrakadabra, dreimal schwarzer Kater – von Zauberern und Hexen – Der gestiefelte Kater zieht durch Oberhavel und fängt Perlhühner für die Kurfürstin Louise Henriette von Oranien“, finden zahlreiche Märchenlesungen und Workshops bis Freitag in Kitas, Schulen und Bibliotheken statt. Die Integrative Märchenwoche ist eingebettet in die Interkulturelle Woche 2021. Drei Schulklassen der Comenius-Grundschule, der Grundschule Friedrichsthal und der Grundschule aus Germendorf freuten sich am Montagmorgen auf Bestsellerautor Boris Pfeiffer, der gut gelaunt die vielen Fragen beantwortete.

Drei Schulklassen lauschten dem Vortrag und der Lesung von Boris Pfeiffer Quelle: Robert Roeske

So erzählte der 57-jährige Berliner unter anderem, dass er bislang rund 150 Bücher geschrieben hat und gut bekannt ist mit Stadtbibliotheksleiter Daniel Fehlauer. Organisiert wurde die Lesung aber von Petra Lölsberg, die extern engagierte Koordinatorin plante die sechste integrative Märchenwoche. „Wir überlegen uns zunächst ein Motto und danach schauen wir, wer für Lesungen in Frage kommen würde. Und Boris Pfeiffer ist bei den Jugendlichen sehr bekannt und beliebt und macht das toll“, so Lölsberg.

Schreibwettbewerb wieder im Programm

Im Rahmen der Märchenwoche findet zum nunmehr vierten Mal auch ein Schreibwettbewerb zum oben genannten Motto statt. Hierfür hat der Landkreis in den Schulen Oberhavels geworben und zur Beteiligung am Schreibwettbewerb aufrufen. 29 Schülerinnen und Schüler haben fantasievolle, selbst geschriebene Geschichten und Märchen eingereicht. Die Prämierung der schönsten Einsendungen findet am Freitag, 1. Oktober 2021, um 9.30 Uhr zum Abschluss der Märchenwoche in der Oranienburger Stadtbibliothek statt.

Von Knut Hagedorn