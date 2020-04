Oranienburg

Kommt nun neue Bewegung in die Thematik der Besucherströme rund um die Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg? Oranienburgs Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt ( CDU) hakte mit einer kleinen Anfrage ans Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) nach. Die Stadt Oranienburg habe die Fragen der Besucherlenkung zur Gedenkstätte seit drei Jahren in Bearbeitung, so Walter-Mundt, „bislang allerdings ohne durchschlagenden Erfolg“. So gebe es vor allem zum Standort des Reisebusparkplatzes kontroverse Auffassungen zwischen Anwohnern und der Stiftungsleitung. Mit den Planungen für den Bau des angekündigten neuen Besucherinformationszentrums werde nun ein weiteres Kapitel im Konflikt zwischen den Akteuren aufgeschlagen. So befürchte die Anwohnerinitiative, dass damit in Sachen Besucherlenkung weitere Fakten geschaffen werden.

Neues Besucherinformationszentrum nördlich des aktuellen Gebäudes geplant

Wie aus der Antwort des Ministeriums auf die Anfrage von Walter-Mundt hervorgeht, soll der Neubau des Besucherinformationszentrums auf dem Vorplatz nördlich des derzeit bestehenden Besucherzentrums realisiert werden. Die Fragen der Zuwegung und des Parkplatzes seien Gegenstand aktueller Prüfaufträge sowie der neuen Zielplanung der Gedenkstätte, heißt es. Stadt und Anwohner sollen dabei mit einbezogen werden.

Konkret nach dem Variantenplan der Stadt Oranienburg gefragt, verweist das Ministerium lediglich auf den im Sommer 2019 unterbreiteten und durch die Anwohnerschaft bereits abgelehnten Vorschlag der Stiftungsleitung, erklärt Walter-Mundt. Dieser sieht vor, den Reisebusparkplatz auf die gegenüberliegende Seite des Schäferweges zu verlegen, den Verkehr aber weiterhin durch das Wohngebiet zu führen. Mitentscheidend seien hierfür die „funktionalen und didaktischen Erfordernisse der Gedenkstätte sowie auch die Wünsche der Überlebenden“, heißt es.

Walter-Mundt : „Aktuelle Hängepartie für Anwohner unbefriedigend“

„Für die Anwohnerinnen und Anwohner, die tagtäglich mit den Emissionen des Besucherverkehrs leben müssen, dürfte die aktuelle Hängepartie nach drei Jahren intensiver Diskussion unbefriedigend sein“, meint dazu Nicole Walter-Mundt, die auch für die CDU im Oranienburger Stadtparlament sitzt. „Dabei gibt es für die Zuwegung des Reisebusverkehrs und den zukünftigen Standort des Parkplatzes sehr gute Alternativvorschläge. Diese sollte die Stadt nun im Sinne der Anwohnerinnen und Anwohner weiterverfolgen und konkretisieren. Hierfür bedarf es einer neuen Aufgabenstellung durch die Stadtverordnetenversammlung. Die CDU Oranienburg wird daher für die nächste reguläre Sitzungsfolge einen Vorschlag einbringen, auch in der Hoffnung den Lösungsfindungsprozess damit zu beschleunigen.“

Land sieht Stadt und Gedenkstättenstiftung bei Lösungssuche in der Pflicht

Eine stärkere oder gar federführende Rolle des Landes, wie ursprünglich vom Bürgermeister gewünscht, wird es bei diesem Thema indes offenbar nicht geben. So heißt es seitens des Ministeriums: „Die Suche und Verhandlung konkreter Lösungen sei Aufgabe der Grundstückseigentümer und Nutzer, also in erster Linie der Stadt Oranienburg und der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten.“

Von MAZonline