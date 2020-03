Beten im Internet: So erlebte Friedemann Humburg die Andacht vor der Kamera

Oranienburg

Friedemann Humburg breitet die Hände aus und betet. Für den Pfarrer der Evangelischen Kirche Oranienburg war der Gottesdienst am Sonntag ein besonderer. „Da im Augenblick keine Gottesdienste stattfinden, möchten wir Sie auf diesem Weg am Sonntag begleiten, solange das noch möglich ist“, sagte eingangs. Die Andacht wurde an diesem Tag im Internet übertragen.

Friedemann Humburg (r.) und Evelyn Teichmann (l.), ehemalige Gemeinde-Sekretärin, beim Online-Gottesdienst. Quelle: Screenshot

Um 9 Uhr war das Video hochgeladen. „So hatten alle Gemeindemitglieder die Chance, zur gewohnten Zeit um 9.30 Uhr ihren Pfarrer zu sehen“, erzählt der Kirchenmann. „Wir haben die Andacht aufgezeichnet. Seit Donnerstag haben wir daran gearbeitet.“ 20 bis 22 Minuten sollte das Video dauern. „Als uns klar war, dass der Gottesdienst am vergangenen Sonntag der letzte in der normalen Form war, habe ich mir das Format überlegt. Wir haben uns gesagt: Wir machen was.“

Online-Gottesdienst entsteht als Teamwork

Die Andacht und die Orgelmusik wurden aufgezeichnet – und dann zusammengeschnitten. Gemeinsam mit Evelyn Teichmann, der ehemalige Gemeinde-Sekretärin, gestaltete Friedemann Humburg die Andacht. Kantor Markus Pfeiffer saß an der Orgel. Matthias Rasch sorgte für den Zusammenschnitt. „Er hat am Sonnabend den ganzen Tag daran gesessen“, bedankt sich der Pfarrer. Die Reaktionen nach der Andacht waren „freundlich und toll“, erzählt Friedemann Humburg, der es nicht schlimm fand, vor einer leeren Kirche und leeren Bänken zu beten. „Wir konnten uns lange genug darauf vorbereiten. Die Arbeit mit der Kamera fiel mir leicht. Ich habe mich schnell daran gewöhnt, dort rein zu sprechen.“ Am Ton müsse man noch arbeiten. „Wir werden beim nächsten Mal mit einem direkten Mikro arbeiten. Dann müsste es besser sein.“

Denn für Friedemann Humburg steht fest: „Auch am nächsten Sonntag wird es eine Online-Andacht im Internet geben“, sagt er. „Solange wir das noch dürfen.“

Sehen Sie dazu auch:

Die Website der Evangelischen Kirchengemeinde Oranienburg ist hier zu finden: www.kirchenkreis-oberes-havelland.de/start/kirchengemeinden/gemeinden/oranienburg/evangelische-kirchengemeinde-oranienburg/

Der Online-Gottesdienst der Gemeinde zum 22. März 2020 ist direkt bei Youtube hier abrufbar: www.youtube.com/watch?v=J_fDn9RU0r0

Von Sebastian Morgner