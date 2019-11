Hennigdorf

Bereits am vergangenen Freitagvormittag (15. November) erhielt eine 80-jährige Frau aus Oberhavel einen Telefonanruf eines vermeintlichen Polizeibeamten der Kriminalpolizei. Dieser erzählte der Seniorin, dass sie in der zurückliegenden Zeit mehrfach von Bankmitarbeitern um Geld erleichtert worden wäre.

Täter bestellten der Seniorin sogar ein Taxi zur Bank

Weiterhin wurde sie nach Bargeld befragt und bejahte dies dem Betrüger gegenüber. Der Mann gab danach vor, dass er die Nummern auf den Scheinen vergleichen müsse. Kurze Zeit später kam dann auch ein Mann bei der Hennigsdorferin vorbei, stellte sich als Kripobeamter vor und nahm mehrere tausend Euro mit. Kurz darauf erhielt die Frau erneut einen Anruf. Diesmal sollte sie eine große Summe Bargeld von der Bank abholen, was sie auch tat. Wieder zu Hause gab es dann ein drittes Telefonat zwischen den Betrügern und der 80-Jährigen. Nun forderten sie, dass die Seniorin sämtliches auf dem Konto befindliches Geld abholen solle. Durch die Täter wurde sogar ein Taxi bestellt, welches die Frau zur Bank fuhr. Dort wollte sie all ihre Ersparnisse abheben, was jedoch durch eine aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert wurde.

Der Hennigsdorfer Seniorin sind mehrere tausend Euro Schaden entstanden. Die Kriminalpolizei führt Ermittlungen wegen Betruges.

Von MAZonline