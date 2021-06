Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Unfälle bei Mühlenbeck und Oranienburg

Mühlenbeck/Oranienburg

Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer hat am Montagvormittag (7. Juni) gleich zwei Unfälle auf der Autobahn 10 zwischen dem Dreieck Pankow und dem Kreuz Oranienburg verursacht. „Gegen 9 Uhr befuhr der Mann die A10 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Mühlenbeck in Fahrtrichtung Hamburg“, berichtete Polizeisprecherin Christin Knospe. Dann kam der Mann mit seinem Gespann nach links von der Straße ab, wo er mit einem auf der linken Fahrspur befindlichen Mercedes eines 45-Jährigen kollidierte. „Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort“, so die Pressesprecherin.

Zweiter Unfall nahe dem Kreuz Oranienburg

Der Fahrer des Mercedes nahm allerdings die Verfolgung auf und informierte die Polizei. Nur etwa 30 Minuten später kam das Gespann zwischen der Anschlussstelle Birkenwerder und dem Kreuz Oranienburg wieder von der Fahrbahn ab, dieses Mal nach rechts. Dort prallte der Lkw in die Leitplanke. Die Polizei stoppte den 49-Jährigen an der nächsten Möglichkeit und führte einen Atemalkoholtest durch – der Mann „pustete“ sich auf einen Wert von 2,08 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Verletzt wurde bei den Unfällen zum Glück niemand, der Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt. Der 49-jährige Lkw-Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Von MAZonline