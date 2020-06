Oranienburg

Einer der schönsten Arbeitsplätze in der Stadt sucht Verstärkung: Im Grünen Klassenzimmer des Oranienburger Schlossparks können junge Leute seit 2017 ein Freiwilliges Ökologisches Jahr ( FÖJ) absolvieren. Im September geht es nun schon in die vierte Runde, und für die wird ein oder eine Mitstreiter/in gesucht. Bewerbungen können ab sofort eingereicht werden.

Aktive Umweltbildungsarbeit Schwerpunkt im FÖJ-Jahr

Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Unterstützung der aktiven Umweltbildungsarbeit im Grünen Klassenzimmer. Das rund 20 000 Quadratmeter große Areal bietet dazu viele Möglichkeiten und Arbeitsfelder: von gärtnerischen Arbeiten über Führungen von Gruppen bis hin zur Mitwirkung bei Veranstaltungen im Schlosspark. Begleitet werden die jungen Menschen von Reikja Priemuth, Leiterin des Grünen Klassenzimmers. Zwei sehr engagierte Kollegen hatte sie bereits in ihrer bisherigen Schlosspark-Zeit. Einer davon, Niklas Münz, war bis August 2019 im Einsatz. Die Suche nach einem Nachfolger jedoch blieb erfolglos. Priemuth hofft nun für die neue Ausschreibung das Beste: „Dieses Jahr muss es klappen. Und ich kann die Arbeit hier bei uns nur empfehlen.“

Mehr als 2000 Kinder jährlich zu Gast

Mehr als 2 000 Kinder besuchen jedes Jahr das Grüne Klassenzimmer, um Natur ganz nah zu erleben. Angemeldete Gruppen aus Kitas und Schulen der Region sind regelmäßige Gäste – wenngleich momentan alle Führungen und Gruppen-Termine dieser Art aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Vorbeischauen im Grünen Klassenzimmer kann grundsätzlich Jeder. Auch Erwachsene schauen oft rein – schließlich steht es grundsätzlich allen Parkbesuchern offen. Ein Dino ist seit Februar dort beheimatet, ebenso wurde ein toller Findlingspfad angelegt.

Acht Bienenvölker haben ihr Zuhause im Grünen Klassenzimmer

Ein herausragendes Projekt sind zudem die „Oranienburger Schlossbienen“. Gegenwärtig summen acht Bienenvölker im Grünen Klassenzimmer, die von den Mitarbeitern des Märkischen Imkervereins Oranienburg e. V. gepflegt werden. Wer noch keine Erfahrung mit Bienen hat, bekommt erste Einblicke in das Leben der Honigbienen und kann während des Freiwilligen Ökologischen Jahres jede Menge zu diesem Thema lernen.

Das Grüne Klassenzimmer bietet also viel Raum für junge Leute, die sich aktiv für Natur und Umwelt einsetzen wollen. Durch die vielfältigen praktischen Tätigkeiten können die Freiwilligen Kenntnisse zu ökologischen Themen erwerben oder vertiefen und sich beruflich orientieren. Sie können sich ausprobieren, eigene Ideen einbringen und lernen, Verantwortung zu übernehmen.

Bewerbungen bis 24. Juli möglich

Ende Februar 2017 hat der ijgd e.V. ( Internationale Jugendgemeinschaftsdienste Landesverein Brandenburg e. V.) das Grüne Klassenzimmer als Einsatzstelle im Rahmen des FÖJ anerkannt. Daher hat die Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH (TKO) eine FÖJ-Stelle eingerichtet, die nun zum vierten Mal besetz werden soll: Bewerbungen können per Post gesendet werden an die Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH, Reikja Priemuth, Rungestraße 37, 16515 Oranienburg oder per E-Mail an info@oranienburg-erleben.de. Bewerbungsschluss ist der 24. Juli 2020.

Allgemeine Informationen zum FÖJ gibt es unter www.foej-brandenburg.ijgd.de, Informationen rund um den Schlosspark auf www.oranienburg-erleben.de.

