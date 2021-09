Bianca S. aus Oranienburg: Polizei äußert sich zur Todesursache

Oranienburg

Im Ermittlungsverfahren wegen des Tötungsdeliktes gegen die 26-jährige Bianca S. aus Oranienburg wurde am Mittwoch mit Beamten einer Hundertschaft der Direktion „Besondere Dienste“ ein Waldstück in der Nähe des Funkbunkers „Karo-Ass“ abgesucht, in dem die Leiche der jungen Frau gefunden wurde.

Bianca S. aus Oranienburg wurde erstochen

Bianca S. war am 19. Juli dieses Jahres von Besuchern des Bunkers tot aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben waren Stichverletzungen todesursächlich.

.Im Zusammenhang mit den Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe der Bevölkerung: Wer kann Angaben zum Verbleib der Handtasche der 26-Jährigen machen? Es handelt sich u m eine roséfarbene Tasche der Marke „Fila“. Diese trug das Opfer am Tag der Tat bei sich.

Die gesuchte Handtasche Quelle: PD Nord

Zudem wird die Oberbekleidung des Opfers gesucht. Die Frau trug ein helles Top mit der Aufschrift „HAKUNA MATATA“.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510.

Von MAZonline