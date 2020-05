Schnipp, Schnapp: So frisiert sich Oberhavel

Oberhavel

Schnipp Schnapp, endlich sind die Haare. Vielen Menschen werden sich das gedacht haben in der vergangenen Woche, sehnsüchtig wurde die Wiedereröffnung des Friseurhandwerks erwartet. „Ich habe mich so gefreut endlich wieder beim Friseur sein zu dürfen, man fühlt sich anschließend wie neugeboren“, beschreibt Hannelore Neumann nach dem Besuch in der Hennigsdorfer Hairlounge.

Seit Montag durfte nun auch das Friseurhandwerk wieder öffnen, allerdings unter strengen Hygienevorschriften. So ist Maskentragen Pflicht, kein Trockenhaarschnitt erlaubt, genauso wie Behandlungen an Augenbrauen, Wimpern und dem Bartwuchs.

Acht Wochen wartete die Hennigsdorferin Hannelore Neumann auf einen neuerlichen Besuch beim Friseur ihres Vertrauens, unter verschärften Abstand- und Hygienevorschriften. „Klar war die ganze Situation schon etwas skurril und zwei Stunden mit Maske war schon unangenehm und teilweise auch sehr umständlich, aber es geht halt nicht anders. Ich sah echt schlimm aus am Kopf und der Termin beim Friseur war absolut überfällig.“

Auch der Fürstenberger Mario Bressel fieberte der Eröffnung seines Friseurs entgegen: „Ich war das letzte Mal vor acht Wochen, zwischenzeitlich bin ich ohne Mütze nicht mehr rausgegangen, meine Haare sahen unmöglich aus und es gab viele Witze von Freunden deshalb.“ An ein selber schneiden der Haare dachte der leidenschaftliche Fußballer dennoch nicht: „Ne das sollen mal die Fachleute machen. Klar haben mich die langen Haare irgendwann verrückt gemacht, aber lieber etwas warten als selber alles ruinieren.“

Das sich die Preise nun verändert haben und höher ausfallen als vor der Schließung, stört Mario Bressel keineswegs. „Ich gehe schon seit langem zu Monique Müller in Oranienburg und ich habe damit überhaupt kein Problem. Nach der wochenlangen Schließung kann man verstehen das die Preise etwas höher sind, das akzeptiere natürlich.“

Ähnlich sieht es auch Marion Zachow, die am Donnerstag erstmals nach zwei Monaten wieder die Hairlounge in Hennigsdorf besuchte. „Für Qualität gibt man gerne mehr aus und die Mitarbeiter in der Hairlounge sind für mich absolute Profis. Klar zahle ich da gerne etwas mehr, gerade wenn man die Situation betrachtet mit der langen Schließzeit, was für die Läden nicht einfach war.“

Die eigene Frisur ist Marion Zachow sehr wichtig: „Man fühlt sich einfach besser mit einer ordentlichen Haarpracht und nach dem Besuch am Donnerstag fühle ich mich sofort wieder wie ein anderer Mensch.“ Knapp acht Wochen war Zachows letzter Besuch her, Zeit die für neue Ideen genutzt wurden: „Ich gehe normalerweise spätestens nach fünf Wochen wieder zum Friseur. In der Zeit der Schließung der Läden musste ich etwas kreativ werden, Stirnbänder kamen zum Einsatz. Aber auch Haarspray und Schaumfestiger waren oft im Einsatz.“

Sogar zehn Wochen ohne einen standesgemäßen Haarschnitt musste der Oranienburger Moritz Hagedorn auskommen. „Irgendwann wurden die langen Haare schon sehr nervig. Ich habe dann auch mal kurzzeitig überlegt selber mir die Haare mit einer Maschine abzuschneiden, die Idee dann aber wieder schnell verworfen“, berichtet der 20-Jährige schmunzelnd.

Über die neuen Gegebenheiten im von ihm besuchten Salon von Monique Müller macht sich Moritz Hagedorn keine großen Gedanken. „Natürlich ist es schon eine andere Situation, aber halt ein notwendiges Übel würde ich sagen. Mich stört einzig die Maske, Zeitungen oder Getränke während des Friseurbesuches brauchte ich eh nie und habe es deshalb auch nicht vermisst.“

Auch die nun gestiegenen Preise für einen Haarschnitt sind für den Oranienburger verständlich: „Da ja die Preiserhöhungen im vertretbaren Rahmen sind, ist das kein Problem und für mich auch völlig nachvollziehbar.“

Beeindruckt von der Professionalität im Oranienburger Salon von Monique Müller war Marita Thaut: „Alles lief wie geschmiert. Die Mitarbeiter haben sich große Mühe gegeben und einen tollen Job gemacht. Schon klasse wie sie mit der Situation umgehen, davor habe ich große Hochachtung.“ Sieben Wochen war der letzte Friseurbesuch bei der Oranienburgerin her. „Ich fühle mich großartig, endlich sehe ich wieder aus ein wie Mensch“, berichtet Thaut schmunzelnd.

Obwohl sie das Gefühl mit einer Maske stundenlang zu sitzen sehr komisch fand, akzeptiert sie die „neue“ Normalität. „Es geht halt nicht anders und man muss damit umgehen. Auch das die Preise nun etwas höher sind ist nachvollziehbar und ich denke es wird sich auch irgendwann wieder regulieren.“

Sehnsüchtig auf einen Friseurbesuch wartete auch die Marwitzerin Astrid Heinrich. „Ende Februar war ich das letzte Mal beim Friseur. Es war schon echt wieder nötig, musste mir zwischendurch sogar selbst etwas den Pony schneiden, um was sehen zu können. Ich hätte nie gedacht das ich mich mal so unglaublich auf einen Besuch beim Friseur freuen würde.“ Die neuen Bedingungen und Umstände im von ihr ausgewählten Hennigsdorfer Salon von Monique Müller sollten da kein Hinderungsgrund sein.

„Natürlich ist alles sehr ungewohnt, auch das man zwei Stunden mit Maske sitzen muss ist kein schönes Gefühl. Aber es ist alles aushaltbar und die Mitarbeiter vor Ort haben es super gemacht und sich toll um einen gekümmert.“

Auch für Astrid Heinrich sind die nun gestiegenen Preise beim Friseurbesuch absolut vertretbar: „Man darf auch nicht vergessen das die Friseurläden Geld investieren mussten um sich an die neuen Auflagen zu halten. Von daher ist es meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt und wir reden ja nicht über exorbitante Summen. Ich selbst habe 3,50 Euro mehr bezahlt, also alles gut.“

