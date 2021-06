Björn Lüttmann kritisiert Landkreis-Entscheidung zur Sachsenhausener Straße in Oranienburg

Oranienburg

Der SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann kritisiert die Ablehnung des Landkreises Oberhavel von Fußgängerüberwegen in der Sachsenhausener Straße und farblichen Markierungen für Radfahrer im dortigen Kreisverkehr.

Im Juni 2020 habe die Stadtverordnetenversammlung Oranienburg einstimmig den Beschluss zur Errichtung von Fußgängerüberwegen in der Sachsenhausener Straße und der Roteinfärbung der Radwege bei Überleitung in den Kreisverkehr Runge Straße / Sachsenhausener Straße gefasst. Alle Forderungen wurden nun vom Landkreis abgelehnt, wie die Oranienburger Stadtverwaltung in einem Schreiben an alle Stadtverordneten mitteilte.

Kreisel seit Jahren eine „Unfallhäufungsstelle“

Björn Lüttmann (SPD), Stadtverordneter und Landtagsabgeordneter sowie Initiator des Antrags, ist erstaunt darüber: „Der Landkreis Oberhavel blockiert die Wünsche der Stadtverordneten nach mehr Sicherheit im Fuß-und Radverkehr. Die Stellungnahme des Landkreises irritiert mich schon sehr“, sagt Lüttmann. Alternativvorschläge würden nicht gemacht. Am Ende folgt jedoch der Verweis, dass ja sechs Querungshilfen im Zuge des Neubaus der Straße in einigen Jahren geplant seien. Laut Landkreis läge aktuell keine „zwingende Notwendigkeit“ für eine Roteinfärbung an der Einmündung für Radfahrende am Kreisel vor, während im gleichen Schreiben darauf verwiesen werde, dass der Kreisel seit Jahren als „Unfallhäufungsstelle“ bekannt sei, so Lüttmann.

„Ich finde es frustrierend, mit welcher offensichtlich autozentrierten Sichtweise die Verwaltung des Landkreises hier agiert und Beschlüsse der Stadtverordneten rundweg ablehnt.“ Es sei doch traurig, dass offenbar erst wieder ein schwererer Unfall geschehen müsse, bevor die Verwaltung grünes Licht für mehr Sicherheitsmaßnahmen gibt. „Man erinnere sich an den tödlichen Unfall 2018 an der Kreuzung Saarlandstraße/Lehnitzstraße als eine Radfahrerin in die Kreuzung einfuhr und von einem LKW getötet wurde“, erinnert Lüttmann. Danach seien zur besseren Sichtbarkeit leuchtend rote Markierungen auf der Straße aufgetragen worden, damit Radfahrende sicherer auf die Straße fahren können.

Völliges Unverständnis ob dieses Entscheidung

„Nicht nachvollziehbar finde ich ebenfalls die Ablehnung für Fußgängerüberwege“, sagt Lüttmann. „Als ablehnende Begründung lediglich 20 Jahre alte Richtlinien anzuführen, finde ich fragwürdig.“

Oranienburg engagiere sich seit Jahren in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen und ist zertifizierte Familiengerechte Kommune. „Wir unterstützen die Verkehrswende, wollen den Umstieg vom Auto auf klimafreundliche Mobilität und legen im Land und Bund Förderprogramme für den Ausbau von Radverkehrsinfrastruktur auf. Lese ich vor diesem Hintergrund die Entscheidung des Landkreises, herrscht bei mir völliges Unverständnis.“

Von MAZonline