Blick hinter die Kulissen: Die fleißigen Hände des Oranienburger Schlossparks

Oranienburg

Malerischer hätte die Atmosphäre am Mittwochabend kaum sein können. Knapp 1000 Besucher verwandelten die Wiese vor dem Schlossparkteich des Oranienburger Schlossparks von 18 bis 22 Uhr beim „Picknick in Weiß“ in eine Traumlandschaft. An unzähligen Tischen genossen die Besucher bei Speis und Trank einen wunderschönen Sommerabend. Als am nächsten Morgen um neun Uhr eine Fitnessgruppe die Fläche betritt, ist von dem Event am Vorabend nichts mehr zu sehen. Alles ist aufgeräumt, alle Spuren beseitigt. Verantwortlich dafür sind viele fleißige Hände vom Servicedienst der Tourismus und Kultur Oranienburg (TKO) gGmbH.

Michael-Uwe Fuchs (l.9 und Irene Jaeck. Quelle: Knut Hagedorn

„Unsere Mitarbeiter waren um sieben Uhr vor Ort und haben die Fläche bereinigt. Der Besucher erwartet einen schönen, sauberen und attraktiven Park. Das ist unsere Aufgabe, diesem Anspruch auch gerecht zu werden“, berichtet Serviceleiter Michael-Uwe Fuchs. Insgesamt 14 Mitarbeiter kümmern sich tagtäglich um die Reinigung und Instandhaltung der 33 Hektar großen Fläche. „Wir sind dabei in zwei Bereiche unterteilt. Neun Kollegen kümmern sich um die Grünflächen, fünf sind im Servicebereich tätig“, so der 63-Jährige, der seit 2008 im Schlosspark tätig ist.

Mit diesem Rasenmäher werden die Flächen vor der Orangerie gemäht. Quelle: Knut Hagedorn

In den Sommermonaten sind die Mitarbeiter von 7 bis 20 Uhr unterwegs, wenn es herbstlich und winterlich wird ab 8 Uhr. „Wobei wir ja gerade in den Wintermonaten auch die Pflicht haben, die Wege zur Kita im Park zu beräumen. Da ist der Winterdienst dann ab und an auch schon mal ab 5 Uhr morgens unterwegs“, bemerkt Fuchs. Doch auch so sind die Aufgabengebiete umfangreich. Sauberkeit und Ordnung stehen laut Fuchs im Vordergrund. Der Schlosspark teilt sich dabei in einen historischen Teil und in einen neu angelegten Teil auf, wo vor allem die Spiellandschaft für die Kinder- und Jugendlichen zu finden ist. Während einige Grünflächen im naturbelassenen Teil des Schlossparkes dreimal im Jahr gemäht werden, ist die Grünflächenpflegerunde um die Spielplatzfläche deutlich intensiver, wie Grünflächenmitarbeiterin Irene Jaeck berichtet. „Hier sind wir jeden Tag, die Grünflächen dienen ja auch als Spielfläche.“ Dabei müssen sich die Mitarbeiter des Servicebereiches allerdings auch an Vorgaben halten. So darf zum Beispiel in der Zeit von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 16 Uhr nicht mit Benzin betriebenen Gerätschaften gearbeitet werden, um Lärm zu vermeiden.

Hartnäckiges Unkraut wird mit dieser Maschine entfernt. Quelle: Knut Hagedorn

Die Wasserversorgung des Schlossparkes wird aus dem Inneren heraus gewährleistet, wie Michael-Uwe Fuchs berichtet: „Wir haben sechs Gräben im Park, dazu ein großes Filterbecken. Wir regeln die Wasserversorgung des Parkes so eigenständig.“ Die Wasserqualität – vor allem für die Wasserspiellandschaft auf dem Spielplatz – wird regelmäßig vom Gesundheitsamt überprüft. Für die Mitarbeiter ist jeder Tag anders, die Aufgaben vielfältig und abwechslungsreich. „Es gibt immer was zu tun, langweilig wird hier keinem“, berichtet Fuchs schmunzelnd. Neben der Reinigung des Geländes und der Grünflächenfläche sind die Mitarbeiter auch immer darauf bedacht, selbst kleinste Details zu erkennen. „Wir haben zum Beispiel 140 Bänke im gesamten Park, da schauen wir immer wieder, ob alles ok ist“, so Fuchs.

950 Besucher strömten am Mittwoch zu „Picknick in Weiß“ in den Oranienburger Schlosspark. Quelle: Neumann

Immer wieder wird das Parkgelände auch für Veranstaltungen genutzt – wie am Mittwoch „Picknick in Weiß“. „Normalerweise planen wir alle Monate im Voraus, Corona hat dies natürlich deutlich erschwert“, teilt Michael-Uwe Fuchs mit. Wie Fuchs ist auch Irene Jaeck seit nunmehr 13 Jahren im Schlosspark tätig und kann sich keinen anderen Beruf mehr vorstellen. „Der Schlosspark ist unser Leben und hier steckt auch viel Herzblut drin.“ Dabei kann die Gärtnerin auch Ideen und Wünsche mit einbringen, gerade bei den Grünflächen so auch ein wenig das optische Erscheinungsbild mitbestimmen. Einen großen Schub gab es für den Schlosspark durch die Landesgartenschau 2009. „Die Laga war ein Volltreffer, seitdem hat sich der Park unglaublich toll entwickelt“, blickt Fuchs zurück.

Trotz monatelanger Coronaschließungen besuchten 50 000 Menschen 2021 den Schlosspark. Quelle: Steffen Höft

Auch die Besucher wertschätzen das Gelände, wie Irene Jaeck ergänzt: „Viele Besucher schätzen die Sauberkeit im Park und helfen da auch tatkräftig mit, das dies auch so bleibt. Aber natürlich gibt es auch hin und wieder Besucher, die leider nicht so viel Wert auf Sauberkeit und Ordnung legen.“ Trotz coronabedingter Schließungen kamen im Jahr 2021 schon 50 000 Besucher in den Schlosspark. Neben Menschen schätzen auch viele Tiere den Park, so gab es auch schon neben Vögeln und Hasen auch Rehe und sogar mal ein Fuchs zu beobachten,

Von Knut Hagedorn