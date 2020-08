Bloß keine Langeweile: Christel Jahne hat immer einen vollen Terminkalender

Germendorf

Ein gemeinsames Treffen? Natürlich in Helgas Eisdiele in Germendorf. Schließlich ist die Frau Wirtin nicht nur die Gastgeberin bei den Veranstaltungen der Germendorfer Volkssolidarität, sondern auch Mitglied des Vorstandes des Verbandes. Das ist lebenswichtig, denn leider ist beim Neubau des Gemeindezentrums kein Platz für die zahlreichen Senioren reserviert worden.

Freude über Aktivitäten außer Haus

Christel Jahne bedauert das. Aber die 78-Jährige freut sich auch über die Aktivitäten außer Haus, montags wird gewandert, am Mittwoch gibt es eine Stunde Sport und zur Fahrradtour starten am Freitag fast immer um die zehn Leute. Und wenn sie tatsächlich mal Langeweile hätte, wären da noch die Kartenspieler, die Computermäuse, die Tanzgruppe und die Maler und Töpfer. Christel Jahne hatte ihren Anteil an den Aktivitäten der Ortsgruppe und wurde nicht nur mit einem Dankeschön, sondern auch der Goldenen Ehrennadel belohnt. „Aber ich habe noch heute eine Aufgabe“, sagt sie. Glückwünsche zu den Geburtstagen, Besuche wegen der runden Jubiläen oder bei den gesundheitlich beeinträchtigten Mitmenschen hat sie zurzeit als ihre ehrenamtliche Aufgabe übernommen.

Drei Töchter und vier Enkel

Immerhin sind das monatlich fünf bis zehn „Adressen“, die sie einplanen muss. Bleibt Zeit für die Familie? Christel Jahne musste vor zwei Jahren den Tod ihres Ehemannes verkraften. Doch die drei Töchter wohnen ganz in der Nähe, mit vier Enkeln und einem Urenkel kann sie sich gut beschäftigen. Und manchmal kommt auch ihre Zwillingsschwester, die in Thüringen wohnt, zu Besuch. Dann macht die Volkssolidarität mal Pause. Für die Zukunft aber bleiben noch Wünsche offen. „Nicht einsam sein, gesund bleiben, das Leben allein bewältigen. Tja, wer wünscht sich das nicht“, lächelt sie.

Von Ina Nehls