Wensickendorf /Glienicke

Gleich zwei aufgebrochene Pkw beschäftigen die Einsatzkräfte der Polizei am Freitagmorgen.

In Wensickendorf gelangten bisher unbekannte Personen durch Übersteigen einer etwa 1,80 Meter hohen Mauer auf ein Grundstück im Teufelsseer Weg. Sie entwendeten aus einem dort abgestellten Bmw X7 die Tachoeinheit, das Lenkrad mit Airbag, die Navigationseinheit und den linken Außenspiegel. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 5000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei untersuchte den Tatort nach Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Ein ähnlich gelagerter Fall ereignete sich in der Nacht zu Freitag in Glienicke, wie Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord mitteilte. In der Straße Am Sandkrug gelangten die bisher unbekannten Täter auf ein umzäuntes Grundstück. Auch hier wurden aus einem Pkw Bmw Armaturen entwendet, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Auch hier hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline