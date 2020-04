Bodenhaftung verloren oder drei Leute auf dem Weg zu Wolke 7

Zehdenick

Das haben Ludger Weskamp und Uwe Halling nicht verdient: Da macht sich der Landrat in Corona-Zeiten todesmutig auf den Weg nach Zehdenick, um dort stellvertretend für neun vom Landkreis geförderte Denkmalschutzprojekte persönlich und unter Einhaltung aller Abstandsregeln einen Förderbescheid rüberzureichen, und dann zweifeln einige Leute an seiner physischen Anwesenheit. Und alles nur, weil es auf dem Foto aussieht, als hätten der Verwaltungschef, sein Stellvertreter Egmont Hamelow und Stiftamtsfrau Gabriele Pielke kurzzeitig den Boden unter den Füßen verloren.

Fotograf Uwe Halling sorgte mit einem Foto, das er am vergangenen Freitag mit seiner Spiegelreflexkamera geschossen hat, für Aufregung bei einigen Leuten in Oberhavel. Quelle: privat

Am unglücklichsten darüber ist Fotograf Uwe Halling selbst. Seit 20 Jahren veranstaltet er Galerien und Fotoausstellungen, seit 17 Jahren sind seine Bilder bei der langen Nacht der Künste in Rheinsberg zu sehen, seit 15 Jahren macht er Fotos für die MAZ und nun das. „Den Umgang mit Fotoshop müssen wir aber noch üben“, war nur eine von zahlreiche Facebook-Reaktionen. Das ist ja fast so, als würde man dem Koch eines Restaurants vorwerfen, er wärme Schnitzel in der Mikrowelle. „Wenn ich das Foto betrachte, kann ich das optische Empfinden der Leute verstehen“, räumt der gebürtige Granseer ein. Aber weder retuschiere er Bilder, noch bearbeite er sie. „Ich habe bei dem Bild eine schnelle Verschlusszeit gewählt, um den Vordergrund so scharf wie möglich darzustellen und den Hintergrund in leichte Unschärfe fließen zu lassen“, erläutert Uwe Halling, der ausschließlich mit einer Spiegelreflexkamera unterwegs ist.

Lügendetektor, notarielle Beglaubigung oder doch Wolke 7?

Ob das die Kritiker überzeugt? Falls nicht, bleibt noch die Möglichkeit, den Landrat an einen Lügendetektor anzuschließen oder Stiftamtsfrau Gabriele Pielke als gelernte Notarin zu bitten, die Anwesenheit der Landkreisvertreter zu beglaubigen. Ich habe ja eine ganz andere Erklärung für das abgehobene Verhalten der Hauptdarsteller: Angesichts der Fördersumme von 33 000 Euro schwebten sie kurzzeitig auf Wolke 7.

Von Bert Wittke