In der Anlaufstelle in Germendorf ist es noch sehr ruhig. Für bis zu 50 Personen wäre hier Platz, bislang ist jedoch nur Rentner Ernst Sattler mit seiner Frau da. "In früheren Jahren sind wir während der Evakuierung immer nach Polen gefahren", erzählt der Senior. "Das geht ja nun nicht. Demnach sind wir diesmal nach Germendorf, wir wollen noch in den Baumarkt."