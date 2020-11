Unaufgeregt aber dennoch hoch konzentriert fand am Mittwoch in Oranienburg die Entschärfung des 212. Blindgängers seit 1990 in der Kreisstadt statt. Im August war die 500-Kilogramm-Bombe auf einem Baugrundstück im Inselweg gefunden worden. Für die Oranienburger war es die erste Entschärfung unter Coronabedingungen.