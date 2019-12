Bombe Nummer 210: Nach 100 Minuten war alles vorbei

Oranienburg

Dieser Wums war, weit über die Grenzen Oranienburgs hinaus, unüberhörbar. Punkt 14.10 Uhr, so wie es Sprengmeister Heino Borchert auch geplant hatte, flog der 250-Kilogramm-Blindgänger, dessen Fund von der Stadt Oranienburg erst vor wenigen Tagen bestätigt worden war, in die Luft. Zuvor hatte ab 13 Uhr rund um den Gewerbepark Nord ein 800 Meter großer Sperrkreis gegriffen, von dem insgesamt 38 Firmen sowie zwei Privathäuser nahe der Lehnitzer Schleuse betroffen waren.

Dessen Räumung sei ohne Komplikationen einwandfrei gelaufen, wusste Ordnungsamtsleiterin Sylvia Holm zu berichten. Gegen 13.50 Uhr war die Kontrolle der betroffenen Gewerbegebiete abgeschlossen, zu diesem Zeitpunkt erfolgte der letzte Check mit Hilfe einer Drohne, ob der Sperrkreis tatsächlich komplett frei sein. Wenig später erfolgte die Sperrung des Luftraums, konnten Heino Borchert und sein Team mit der Sprengung loslegen. Der Knall, mit dem die 250-Kilo-Bombe in die Luft flog, war weit über die Grenzen Oranienburgs hinaus zu vernehmen. Nachdem sich die „äußerst ätzenden und giftigen Schwaden, die nach solch einer Sprengung durch den Wald wabern“, so Heino Borchert, verzogen hatten, nahm der Sprengmeister den Dank und die Glückwünsche der Stadtspitze entgegen. Der aufgrund eines lange feststehenden Termins verhinderte Bürgermeister Alexander Laesicke hatte Finanzdezernent Christoph Schmidt-Jansa entsandt. „Die ganze Stadt ist froh, glücklich und dankbar, dass Sie Oranienburg von einer weiteren Bombe befreit haben“, sagte er.

In 1,70 Meter Tiefe habe der Blindgänger, mit seiner Spitze nach oben, gelegen, berichtete der 60-jährige Sprengstoffexperte, der in der Vorwoche bereits zum Entschärfungsteam einer 500-Kilo-Bombe am Oranienburger Treidelweg gehört hatte. Der Fundort selbst habe sich nur rund 40 Meter von der erst im Oktober im gleichen Waldstück gefundenen und gesprengten Bombe befunden, rund 80 Meter entfernt vom Orafol-Außengelände. Insgesamt vier Feuerwerker waren vor Ort bei der Sprengung im Einsatz. „So etwas ist immer Teamwork, allein ist das nicht zu schaffen“, resümierte Heino Borchert, dessen Arbeitstag am Donnerstag bereits um 6 Uhr begonnen hatte. Mit dem Verlauf der Sprengung war der Experte hochzufrieden: „Es lief alles bestens, auch die Ausblasrichtung lief genau so wie geplant in Richtung Wald, weg von den Gebäuden im Gewerbepark.“ Der Blindgänger war zuvor „so weit wie möglich abgedeckt worden, um den Splitterflug gering zu halten, aber ein Erdbeben mit Blick auf die empfindlichen Maschinen im Gewerbepark durch die Detonation zu verhindern.“

Christoph Schmidt-jansa (l.) dankte Sprengmeister Heino Borchert. Quelle: Enrico Kugler

Zufrieden war auch Ordnungsamtsleiterin Sylvia Holm: „Der gesamte Ablauf verlief reibungslos. Wir sind froh, dass es in unserer Stadt eine Bombe weniger gibt“, konstatierte sie. René Przygado und André Baldusch waren am Kreisel zur Friedrichsthaler Straße unweit des Gewerbeparks als Absperrposten im Einsatz. „Es gab etliche Bürger, die nicht wussten, dass heute eine Bombensprengung stattfindet“, berichteten die Polizeibeamten, die insbesondere mit der Umlenkung des Schwerlastverkehrs beschäftigt waren. „Im Großen und Ganzen haben die Verkehrsteilnehmer verständnisvoll reagiert. Es ist ja auch nicht der erste Sperrkreis, das Szenario funktioniert, auch durch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt.“ Tatsächlich war es bereits der 210. Blindgänger, der seit der Wende in der Kreisstadt unschädlich gemacht wurde.

Der KMBD wird nun „die Erkenntnisse und Maßnahmen der letzten Wochen im Friedrichsthaler Forst auswerten“, erklärte Heino Borchert. Sylvia Holm nickte zustimmend: „Wir werden uns schätzungsweise im Februar dazu austauschen, ob und wenn ja welche weiteren Maßnahmen hier vor Ort gegebenenfalls getroffen werden müssen.“ Das Waldstück nahe des Gewerbeparks stelle eine weniger große Gefahr dar als dicht besiedelte Gebiete im Stadtzentrum Oranienburgs. Daher stehe es in der Prioritätenliste nicht an der Spitze.

Ein Bombensplitter brachte im Zuge der Sprengung diesen Baum zu Fall. Quelle: Enrico Kugler

Von Nadine Bieneck