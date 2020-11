Die Stadt weist darauf hin, dass alle Anlaufstellen individuell bzw. über öffentliche Verkehrsmittel zu erreichen sind. Es werden am heutigen Tag keine gesonderten Shuttle-Busse eingerichtet. Auch dürfen die Anlaufstellen nur von Personen ohne Krankheitssymptome aufgesucht werden.



In den Notunterkünften gelten strikte Hygiene- und Sicherheitsregeln. So ist während der gesamten Dauer des Aufenthalts eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Beim Einlass werden die Personalien erfasst. Es gibt speziell auf die aktuelle Eindämmungsverordnung angepasste Hygienekonzepte. So wird werden die Räumlichkeiten vor Ort mehrmals stündlich gelüftet und desinfiziert.



Die Stadt weist die Nutzer der Notunterkünfte darauf hin, dass diese sich entsprechend warm kleiden sollten. Auch an ausreichend Verpflegung und ggf. persönliche Medikamente ist zu denken, eine Verpflegung vor Ort durch die Stadt wird heute nicht möglich sein.