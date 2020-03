Bomben-Suche in Oranienburg: Anwohner fürchten um ihre Häuser

Oranienburg

Die Suche nach Kampfmitteln ist in Oranienburg keine Seltenheit. Seit der Wendezeit 1989 wurden seitens des Kampfmittelbeseitigungsdienst 211 Bomben in der Kreisstadt unschädlich gemacht. „Wenn man in Oranienburg wohnt, weiß man was auf einen zukommen kann“, sagt auch die Oranienburgerin Karin Schönfeld.

Sorgen macht sie sich dennoch, denn der Kampfmittelbeseitigungsdienst sucht in den kommenden Wochen in ihrer Wohngegend im Cluster zwischen Röntgenstraße und Joliot-Curie-Straße den Boden nach Kampfmitteln ab und könnte dabei auch im Haus von Karin Schönfeld bohren.

30 Grundstücke betroffen

„Natürlich wäre es schon etwas ärgerlich, wenn sie in unserem Haus bohren müssten, zumal wir erst vor kurzem den Keller saniert haben. Aber wenn es so ist, können wir es eh nicht ändern“, beschreibt Karin Schönfeld. Ob der Kampfmittelbeseitigungsdienst tatsächlich ins Haus der Schönfelds muss, entscheidet sich bis Ende März. „Bei der Infoveranstaltung vor einigen Monaten hat man uns erklärt, dass sich die Kampfmittelräumfirma jedes Grundstück genau anschaut und dann vor Ort entscheidet“, so Schönfeld.

In diesem Cluster befinden sich circa 30 Grundstücke, darunter überwiegend Privatgrundstücke sowie zwei Kleingewerbeflächen, die allesamt in die höchsten Gefahrenlagen, neun und zehn, eingestuft sind. Ausgenommen von der Suche sind Grundstücke, auf denen erst vor Kurzem neu gebaut wurde, da kein Haus in Oranienburg neu gebaut werden darf, ohne vorheriger Kampfmittelsuche im Boden. Bereits im November fand eine erste Informationsveranstaltung für die Grundstückseigentümer statt, durchgeführt von der Stadtverwaltung, dem Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg sowie der mit der Absuche beauftragten Kampfmittelräumfirma.

In der Röntgenstraße und den anliegenden Straßen sind die Spuren der Kampfmittelsuche deutlich zu sehen.

Spuren von Bohrungen auf der ganzen Straße

Auch Ingrid Lenz, ebenfalls Anwohnerin des betroffenen Clusters, kann die Suche verstehen. „Natürlich ist es nicht schön, aber halt auch wichtig.“ Größte Sorge der älteren Dame ist der Zustand des eigenen Hauses, sollten wirklich Bohrungen im Haus stattfinden müssen. „Ich hoffe nicht, dass mein Haus dann so aussieht wie unsere Straße. Die ist nicht so toll wieder hergestellt worden“, so Lenz. Und tatsächlich sind die gesamte Straße entlang deutliche Spuren von Bohrungen zu sehen, die vor Monaten stattgefunden haben.

Aber: „Die Suchmaßnahmen müssen sein“. sagt die 78-Jährige. „Es ist gut dass sie es machen.“ Die Kosten für Schäden im Haus, so habe man auf der Versammlung Ende März gesagt, würde die Stadt übernehmen.

Kosten werden erstattet

Auch Karin Schönfeld treibt dieses Thema um: „Die Kosten werden zwar ersetzt, aber dennoch hofft man das alles vernünftig aussieht anschließend.“ Allerdings betont Karin Schönfeld auch, „das sie vollstes Vertrauen in die Firmen habe, sollte es tatsächlich zu Bohrungen im Haus kommen.“ Seitens der Oranienburger Stadtverwaltung hofft man auf so wenig wie möglich Beeinträchtigungen. „Grundsätzlich erfolgt keine Kampfmittelsuche im Straßenbereich. Durch die für die Arbeiten notwendigen Fahrzeuge und Container kann es jedoch zu Beeinträchtigungen im Straßenbereich kommen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Oranienburg.

Luftbildaufnahmen geben Orientierung

„Dem muss man sich am Ende fügen“, sagt auch Roswitha Mehls. „Uns wurde gesagt, dass es reine Vorsichtsmaßnahmen sind, die anhand von alten Luftbildaufnahmen durchgeführt werden.“ Vor etwa sechs Wochen gab es eine Begehung. „Ob sie auch zu uns ins Haus müssen steht noch nicht ganz fest“, so die 70-jährige Anwohnerin der Robert-Koch-Straße. Sie sei aber froh, dass es überhaupt gemacht wird.

Natürlich sei es nicht lustig, wenn auch in dem 1977 erbauten Haus gesucht werden müsse, so die ehemalige Krankenschwester Roswitha Mehls. „Aber aus Spaß an der Freude macht das ja niemand.“ Seit Montag wird auch in der Oranienburger Paul-Gerhardt-Straße nach Kampfmitteln gesucht. Die Absuche wird voraussichtlich etwa drei Monate dauern.

Von Knut Hagedorn und Stefanie Fechner