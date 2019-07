Zwei 500-Kilogramm-Bomben mit chemischen Langzeitzündern wurden am Donnerstag in Oranienburg am Treidelweg entschärft. Ab 8 Uhr wurde der Sperrkreis von rund 1000 Metern in Kraft gesetzt. 14.13 Uhr wurde die erste, 16.15 Uhr die zweite Bombe als entschärft gemeldet. Die MAZ hat den Tag im Liveticker begleitet.