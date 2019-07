Oranienburg

Die Freilegung der beiden Bomben am Oranienburger Treidelweg verläuft bislang nach Plan. Das teilt Eike-Kristin Fehlauer am Freitagvormittag (5. Juli) aus der Pressestelle der Stadt mit. Eine Korrektur gab sie hinsichtlich der geplanten Evakuierung am 18. Juli bekannt: Die Kita „ Falkennest“ liegt doch nicht im Sperrkreis.

Wie die MAZ bereits informierte, befinden sich nach Angaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des Landes Brandenburg (KMBD) auf einem städtischen Grundstück am Treidelweg zwei 500-kg-Bomben. Nach jetzigem Stand sollten sie am Mittwoch, 17. Juli, so weit freigelegt sein, dass der KMBD eine genauere Aussage zu ihnen machen kann. Sollten eine oder beide Bomben noch über einen intakten Zünder verfügen, muss aus Sicherheitsgründen sofort ein Bereich mit einem Radius von circa 100 Metern um den Fundort herum gesperrt werden. In diesem Bereich befinden sich einige Wohngrundstücke in der Neukirchener Straße, Saarbrückener Straße, und Lehnitzstraße sowie das Wassersportzentrum. Die Lehnitzbrücke wäre davon jedoch noch nicht betroffen und bliebe für den Straßenverkehr frei passierbar. Der Oder-Havel-Kanal jedoch liegt in diesem Bereich und wäre damit bis zum Abschluss der Maßnahme gesperrt.

Der am 18. Juli 2019 gültige Sperrkreis. Quelle: Detlev Scheerbarth

Die Entschärfung der Bombenblindgänger ist für Donnerstag, 18. Juli 2019, vorgesehen. Ab 8 Uhr wird dafür ein Sperrbereich in Kraft treten, von dem rund 5 100 Personen betroffen sind. Auch die Kita Lehnitz, der Hort und die Grundschule Friedrich Wolf in Lehnitz, die evangelische Kita „Kleine Fische“, die Kita „ Butzelhausen e. V.“ und die Kita „ Friedrich Fröbel“ befinden sich in diesem Sperrbereich. Ebenfalls betroffen sind die Seniorenresidenz „domino world“, Teile des Krankenhauses sowie die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Lehnitz. Auch der Bahnverkehr ist betroffen, da der S-Bahnhof Lehnitz und die Gleise zum Bahnhof Oranienburg im Sperrbereich liegen, informiert Eike-Kristin Fehlauer.

Von MAZonline