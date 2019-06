Oranienburg

Am Donnerstag, 13. Juni, herrscht in Oranienburg Ausnahmezustand. In der Stadt werden zwei Bomben entschärft. Alles, was Sie dazu wissen müssen, finden Sie hier:

Wo wurden die Bomben gefunden?

Auf dem Gewerbegrundstück Lehnitzstraße 73 in Oranienburg. Es handelt sich um zwei 250-kg-Bomben amerikanischer Bauart, ausgestattet mit intakten, chemischen Langzeitzündern.

Wann und wo wird der Sperrkreis eingerichtet?

Für die Bombenentschärfung wird am Donnerstag ab 8 Uhr ein Sperrkreis mit einem Radius von rund 1000 Metern eingerichtet, der bis zur Freigabe nicht mehr betreten werden darf und von dem fast 10.000 Oranienburger sowie das Krankenhaus, die Seniorenresidenz Domino World, der Bahnhof Oranienburg sowie die Kita Falkennest, die Kita Friedrich Fröbel, die Kita Stadtmusikanten, der Hort Havelschule, das Georg-Mendheim-Oberstufenzentrum, die Torhorstschule, die Havelgrundschule und das F.F. Runge-Gymnasium betroffen sein werden, ebenso der Bahnhof.

Wo gibt es Anlaufstellen für Betroffene?

Für die vom Sperrkreis betroffenen Oranienburgerinnen und Oranienburger werden die folgenden drei Anlaufstellen angeboten und ab 8 Uhr geöffnet sein:

– Regine-Hildebrandt-Haus ( Sachsenhausener Straße 1)

– Turnhalle hinter dem Gebäude der Stadtverwaltung ( Parkstraße 1)

– Turnhalle der Grundschule Germendorf (Germendorfer Dorfstraße 58/59)

Um zur Anlaufstelle nach Germendorf zu kommen, wird ein Busshuttle eingerichtet. In den Anlaufstellen sind keine Liegemöglichkeiten vorhanden.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe?

Für Mittwoch und Donnerstag hat die Stadt Oranienburg zudem wieder ein Bürgerservice-Telefon eingerichtet, unter dem alle Fragen zu den Bombenentschärfungen beantwortet werden. Es ist am Donnerstag ab 7 Uhr bis zum Abschluss der Entschärfungsarbeiten geschaltet und unter der 033017600 900 zu erreichen.

Wie lange wird die Entschärfung voraussichtlich dauern?

Bei einer problemlosen Evakuierung und Entschärfung rechnet die Stadt voraussichtlich mit einer Aufhebung des Sperrkreises gegen 17 Uhr. Sie weist jedoch gleichzeitig darauf hin, dass sich dieser Zeitpunkt bei Verzögerungen jeglicher Art auch deutlich nach hinten verschieben kann.

Von RND/mot