Bombenentschärfung in Oranienburg: Unter ihrem Grundstück lag das Monster

Oranienburg

Nervös saß Nicole Walter-Mundt am ihrem Schreibtisch, bei jedem Klingeln ihres Handys pochte das Herz schneller und das Adrenalin schoss bis in den Hals. Der 18. November war für die Oranienburger CDU-Landtagsabgeordnete ein ganz spezieller Tag, bedeutete er doch das vorläufige Ende einer langen Odyssee von Angst, Sorge und Ungewissheit.

Am 18. November wurde im Lehnitzer Inselweg eine Bombe entschärft. Quelle: Knut Hagedorn

Anzeige

Auf dem Grundstück der 43-jährigen Politikerin wurde die 500-Kilogramm-Bombe im Lehnitzer Inselweg entschärft. „Als ich nach der Entschärfung irgendwann am Nachmittag auf unserem Grundstück stand, hatte ich schon weiche Knie“, erinnert sich Walter-Mundt. Mit ein paar Tagen Abstand ist die Politikerin froh und glücklich, dass alles reibungslos ablief, reflektiert aber auch den Prozess der vergangenen Monate und stellt sich dabei einige Fragen für die Zukunft. „Ich habe großen Respekt vor der Arbeit des Kampfmittelbeseitigungsdienstes und kann mich da nur bedanken. Aber einige Abläufe sollte man hinterfragen“, so die 43-Jährige.

Auf dem Grundstück von Familie Walter-Mundt wurde eine Bombe entdeckt. Auf dem Nachbargrundstück steht bereits ein Rohbau. Quelle: Enrico Kugler

Eine schnelle Bebauung des Grundstückes ist allerdings trotz Entschärfung noch nicht in Sicht. „Im Januar 2021 wird das Grundstück beräumt und der Rückbau beginnt. Dann hoffen wir auf eine Baugenehmigung, die ja durch den Bombenfund noch nicht erteilt wurde.“ Vom eigentlichen Einzugstermin, der für das Frühjahr 2021 anberaumt war, ist schon lange keine Rede mehr. „Wenn alles gut geht, rechnen wir mit einem Einzug im Herbst 2022. Solange wohnen wir weiterhin übergangsweise bei meinen Eltern“, so Walter-Mundt.

Fehlendes Formular als Ärgernis

Im Jahr 2018 erwarb Familie Walter-Mundt das Grundstück am Lehnitzer Inselweg. Am 11. November 2019 reichte die Familie einen Antrag beim Kampfmittelbeseitigungsdienst ein, Anfang Dezember 2019 gab es bereits einen Begehungsdienst vor Ort. „Das ging alles recht schnell, allerdings ruhte dann still der See. Wir haben dann Ende Februar dieses Jahres mal nachgefragt, wie der Stand der Dinge ist. Zwei Monate später wurde uns dann mitgeteilt, dass wir noch kein Formular für die Haftungsfreistellung beigelegt haben, allerdings gibt es dieses Formular offiziell so nicht.“ Dieses Prozedere war im Mai dann erledigt. Ende Mai startete die Firma Heinrich Hirdes die Kampfmittelsuche, die acht Wochen später mit dem Ergebnis beendet wurde, dass eine Anomalie vermutet wird auf dem Grundstück von Nicole Walter-Mundt.

Nicole Walter-Mundt (CDU). Quelle: Christian Howe

„Ab einem bestimmten Zeitpunkt laufen die Mechanismen, da ist man dann als Eigentümer außen vor. Was ich verstehe, aber ich würde mir wünschen, dass man da die Eigentümer mehr mit ins Boot nimmt und ihnen ein gewisses Zeitfenster einräumt“, so die 43-Jährige. Einziger Ansprechpartner war das Oranienburger Ordnungsamt, dort vor allem Amtsleiterin Sylvia Holm. „Dort fühlte ich mich verstanden und gut aufgehoben,. Keiner hat einen Sonderstatus, aber als Eigentümer will man ja wissen, wie geht es weiter“, so Walter-Mundt.

Walter-Mundt möchte Abläufe verfeinern

Spätestens im Juli war der Familie Walter-Mundt klar, auf ihrem Grundstück liegt eine Bombe. „Das Wasserschifffahrtsamt kam auf uns zu und fragte, ob sie Container auf dem Grundstück stellen können.“ Ende August wurden dann 1100 Tonnen Recyclingmaterial auf das Grundstück befördert, um die Standfestigkeit für Kräne und Container zu gewährleisten. „Ab dem 9. September war dann klar, es ist zu 99 Prozent eine Bombe, ab diesem Tag durften wir nicht mehr auf das Grundstück.“ Für Familie Walter-Mundt begann damit das Warten auf die Entschärfung und die Hoffnung, dass alles ohne Probleme abläuft. Nach der erfolgreichen Entschärfung wünscht die Landtagsabgeordnete aber einige Veränderungen für die Zukunft. „Wir sind in Oranienburg schon sehr professionell im Umgang mit Bombenfunden, aber ich denke, man kann einige Dinge noch verfeinern und verbessern.“

Eigentümer-Portal bei Bombenfunden gewünscht

So wünscht sich Nicole Walter-Mundt ein Portal für betroffene Eigentümer, wo man den aktuellen Stand der Bearbeitung erfahren kann. Zudem sollte das Vergaberecht für Firmen bei Bombenfunden vereinfacht werden, um so Zeit zu sparen. „Es hängt ja viel an solchen Entscheidungen. Auch meine Nachbarn waren alle betroffen, da sollte die Kommunikation noch offener sein“, so Walter-Mundt.

Von Knut Hagedorn