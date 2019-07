Hintergrund: Warum werden immer wieder in Oranienburg verhältnismäßig zahlreiche Blindgänger gefunden? Oranienburg wurde während des zweiten Weltkriegs von den Alliierten mit dem Beschuss von Fliegerbomben besonders intensiv ins Visier genommen. Grund dafür waren mehrere kriegswichtige Werke, die in der Stadt angesiedelt waren. So wurde in den Auerwerken, die sich auf dem Gelände der heutigen Wohnsiedlung am Lindenring bis hin zum Bahnhof sowie zur Havel befanden, mit Uranoxid gearbeitet und an Hitlers geheimen Bombenplänen - die 1938 entdeckte Kernspaltung sollte technisch nutzbar gemacht werden - gearbeitet. Auch die Heinkel-Werke, die sich unter anderem auf dem Gelände an der heute sanierten Werkssiedlung der Weißen Stadt und am alten Werksflugplatz im Süden der Stadt, aber auch in Germendorf und Leegebruch befanden, war ein bedeutender Rüstungsbetrieb, in dem unter anderem Kampfflugzeuge für die Luftwaffe produziert wurden.

Insbesondere nach Bekanntwerden der Produktion in den Auerwerken bombardierten die Alliierten 1945 zielgerichtet Oranienburg, die Explosionskraft der Bomben zerstörte die Produktionsstätten. Bis heute zeugen zahlreiche im Boden verbliebene Fliegerbomben von diesen Kriegstagen. Noch heute werden im Oranienburger Boden etwa 270 Blindgänger vermutet.