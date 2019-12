Oranienburg

12. Dezember 2019: Bombenentschärfung in Oranienburg: Hier halten wir Sie mit allen Neuigkeiten rund um die Bombenentschärfung auf dem Laufenden!

Geschichten und aktuelle News finden Sie auch hier im MAZ-Ticker.

8.32 Uhr: Die letzten Evakuierungen laufen. In der Villacher Straße werden noch die letzten Bewohner, meist Senioren, evakuiert.

8.16 Uhr: Die Bombe liegt gut und ist in einem guten Zustand. Der KMBD erwarte keine Schwierigkeiten, so Oranienburgs Sprecher Gilbert Collé nach der Lagebesprechung.

8 Uhr: Ab jetzt gibt es einen Sperrbereich von circa 1 000 Metern, der von Unbefugten nicht betreten werden darf. Die Bombe liegt gut und ist in einem guten Zustand. Der KMBD erwarte keine Schwierigkeiten, so Oranienburgs Sprecher Gilbert Collé nach der Lagebesprechung.

Im Treidelweg wurde eine 500-kg-Bombe mit chemischem Langzeitzünder. Die wird heute entschärft. Bis 8 Uhr muss der Sperrkreis geräumt sein. Das Team der MAZ ist für Sie wieder dabei und hält Sie hier auf dem Laufenden.

Bitte planen Sie am Morgen mehr Zeit ein. Durch die Sperrung der Lehnitzbrücke ist die Innenstadt jetzt schon voll.

Es staut sich jetzt schon. Quelle: Fechner

Läuft alles nach Plan – sowohl die Entschärfung als auch die Errichtung des großen Sperrkreises – rechnet der KMBD zwischen 14 und 15 Uhr mit der Aufhebung der Sperrungen.

Im Sperrkreis liegen auch die Kita Lehnitz, der Hort und die Grundschule Friedrich Wolf in Lehnitz, die Kitas Kleine Fische, Butzelhausen und Friedrich Fröbel sowie die Seniorenresidenz „domino world“ und das Medizinische Versorgungszentrum mit seinen ambulanten Praxen.

Die Rettungsstelle des Oranienburger Krankenhauses ist eingeschränkt über den Eingang an der Berliner Straße sowie über die Parkplatzzufahrt in der Robert-Koch-Straße erreichbar.

Stillgelegt wird für die Dauer der Entschärfung der S-Bahnhof Lehnitz. Ab 8 Uhr wird dort kein Nahverkehr mehr rollen, der Fernverkehr kann bis 10 Uhr durchfahren und wird anschließend ebenfalls eingestellt.

Die Entschärfung einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe am Donnerstag betrifft auch Bahnreisende und Pendler. Fahrgäste der S-Bahnlinie 1 müssen ab dem Morgen zwischen Oranienburg und Birkenwerder auf Ersatzbusse ausweichen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Der Ersatzverkehr kann den S-Bahnhof Lehnitz nicht anfahren, da dieser im Sperrkreis von rund 1000 Metern um den Fundort der Bombe liegt. Die letzten Züge sollen vor 8 Uhr fahren.

Ab circa 10.00 Uhr kommt es auch im Regional- und Fernverkehr zu Unterbrechungen. Fahrgäste der Linie RE5 in Richtung Norden müssen in Oranienburg ebenfalls auf den Schienenersatzverkehr ausweichen. In der Gegenrichtung fahren die Züge nur bis Berlin-Gesundbrunnen. Von dort fährt die S1 sie nach Birkenwerder. Züge der Linie RB 20 beginnen und enden in Birkenwerder. Hier besteht Anschluss an den Schienenersatzverkehr nach Oranienburg.

Nachmittags ab 15.30 Uhr sollen die Züge voraussichtlich wieder ohne Einschränkungen rollen.

Zwischen Birkenwerder und Oranienburg wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, der den Lehnitzer Bahnhof jedoch nicht anfährt.

Von Sebastian Morgner