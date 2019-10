Achtung: 250-kg-Bombe wird am Mittwoch gesprengt

Solveig Klaus ist Jung-Autorin und lebt in Oranienburg. Am 22. Oktober 2019 ist hier erstes Buch mit 37 Gedichten herausgekommen. Auch die Illustrationen hat die 43-Jährige selbst gezeichnet. Ihr nächstes Buch ist auch schon in Arbeit. Darin geht es um einen Kommissar, der rund um Oranienburg ermittelt.