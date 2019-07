Wie groß sind die Bomben, die gefunden wurden?

Zwei 500-Kilogramm-Bomben amerikanischer Bauart, ausgestattet mit intakten, chemischen Langzeitzündern, sind vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) gefunden worden. Es handelt sich um die 206. und 207. Bombe, die seit der Wende in Oranienburg beseitigt werden müssen.

Müssen die Blindgänger gesprengt werden?

Die Experten des KMBD werden zunächst versuchen, beide Bomben nacheinander zu entschärfen. Ist dies nicht möglich, kann allerdings auch eine Sprengung notwendig werden.

Wer ist von der Bombenräumung betroffen?

Bereits am Mittwoch ist ein Bereich im Umkreis von 100 Metern um den Fundort herum gesperrt. In diesem Bereich befinden sich einige Wohngrundstücke in der Neukirchener Straße, Saarbrückener Straße, und Lehnitzstraße sowie das Wassersportzentrum. Am Donnerstag kommen noch weitere Straßen hinzu. Insgesamt umfasst der Sperrkreis einen Radius von etwa 1000 Metern. 5100 Menschen sind damit von der Räumung betroffen.

Wann beginnt die Räumung?

Der Sperrkreis um die Bomben wird um 8 Uhr geschlossen. Dann muss der Bereich geräumt sein und darf nicht mehr betreten werden.

Was ist mit Bussen und Bahnen?

Der S-Bahnverkehr der Linie S1 von und nach Oranienburg wird am Donnerstag ab 8 Uhr unterbrochen. Der letzte Zug der S1 erreicht um 7.55 Uhr Oranienburg. Die letzte Abfahrt in Richtung Berlin erfolgt um 7.51 Uhr. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Oranienburg und Birkenwerder im 20-Minuten-Takt eingerichtet. Der Bahnhof S-Bahnhof Lehnitz befindet sich im Sperrbereich und wird vom Schienenersatzverkehr nicht angefahren.

Die Regionalbahnlinie RE 5 fällt zwischen Oranienburg und Berlin-Gesundbrunnen von 9.30 bis zirka 19.30 Uhr aus. Die Züge der RE 5 aus Richtung Norden ( Rostock/ Stralsund) beginnen und enden in Oranienburg. In Oranienburg besteht Übergang zum beziehungsweise vom Schienenersatzverkehr nach Birkenwerder. Die Züge der RE 5 aus Richtung Süden ( Elsterwerda/Wünsdorf-Waldstadt) beginnen und enden in Berlin-Gesundbrunnen. Reisende nutzen von dort die Züge der S 1 nach Birkenwerder und weiter mit dem Schienenersatzverkehr nach Oranienburg.

Die Regionalbahnlinie RB 20 fällt zwischen Birkenwerder und Oranienburg von 9.55 bis zirka 19.30 Uhr aus. Reisende nutzen den S-Bahnersatzverkehr zwischen Oranienburg und Birkenwerder.

Die Züge der RB 12 fahren zwischen Oranienburg und Templin-Stadt nach dem regulären Fahrplan. Fahrgäste von und nach Berlin steigen in Sachsenhausen zwischen RB12 und Ersatzbus um. Der Ersatzbus pendelt zwischen Sachsenhausen und S-Banhhof Birkenwerder.

Ich habe keine Ersatzunterkunft. Wo kann ich hin?

Für betroffene Bürgerinnen und Bürger werden drei Anlaufstellen angeboten, in denen diese sich von 8 Uhr an bis zum Abschluss der Maßnahme aufhalten können. Diese sind das Regine-Hildebrandt-Haus, Sachsenhausener Straße 1, das Bürgerzentrum, Albert-Buchmann-Straße 17 und die Turnhalle Germendorf, Germendorfer Dorfstraße 59. Es wird ein Shuttleservice nach Germendorf eingesetzt, der Fahrplan und weitere Informationen sind auf der Homepage der Stadt zu finden. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass in den Anlaufstellen keine Liegemöglichkeiten vorhanden sind. Pflegebedürftige Personen sowie solche, die Hilfe beim Verlassen des Sperrbereiches benötigen, setzen sich bitte rechtzeitig mit dem Ordnungsamt der Stadt Oranienburg in Verbindung.

Wo finde ich Hilfe bei Fragen?

Die Stadt Oranienburg hat unter der Telefonnummer 03301/60 09 00 ein Bürger-Telefon eingerichtet, an dem alle Fragen zur eventuellen Bombenentschärfung beantwortet werden. Es wird bis zum Abschluss der Entschärfung geschaltet sein.

Wann darf ich wieder zurück in meine Wohnung?

Bei einer problemlosen Evakuierung und Entschärfung kann voraussichtlich mit einer Aufhebung des Sperrbereiches bis 19 Uhr gerechnet werden. Es wird aber darauf hingewiesen, dass sich dieser Zeitpunkt bei Verzögerungen jeglicher Art auch deutlich nach hinten verschieben kann. Auf maz-online.de halten wir Sie mit einem Liveticker über die Ereignissen auf dem Laufenden. Hier sowie über die MAZ-Mobilapp informieren wir Sie, sobald der Sperrkreis aufgehoben ist.

Was muss ich noch wissen?

Die Tourismus und Kultur Oranienburg gGmbH teilt mit, dass der Schlosspark am Donnerstag statt um 9 Uhr bereits um 8 Uhr öffnen wird. Zudem bleiben mehrere Ämter geschlossen. Da in der Urlaubszeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes, Bereich Ordnungsangelegenheiten/Zentrale Bußgeldstelle, in die Organisation der Bomben-Entschärfung involviert sind, werden am 18. Juli keine Sprechzeiten in diesen Bereichen stattfinden. Besucherinnen und Besucher, die die Bußgeldstelle, das Ordnungs- oder das Gewerbeamt kontakten wollen, werden gebeten, die Sprechzeiten an anderen Tagen zu nutzen oder die Unterlagen im Bürgeramt abzugeben.

Von RND/ MAZ