Bombensuche in der Eberswalder Straße beginnt am Montag

Oranienburg Oranienburg - Bombensuche in der Eberswalder Straße beginnt am Montag In der Eberswalder Straße beginnt am kommenden Montag, 1. Juli, die systematische Kampfmittelsuche. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober andauern.

In der Eberswalder Straße in Oranienburg wird am Montag, 1. Juli, damit begonnen, nach Kampfmitteln zu suchen. Quelle: Enrico Kugler