Oranienburg

Am Montag, 13. Mai, beginnt in folgenden drei Straßen in Oranienburg die systematische Kampfmittelsuche: Die Pasteurstraße wird als erste der drei Straßen vollständig nach Kampfmitteln abgesucht. Danach folgen die Sauerbruchstraße und die Billrothstraße, welche laut Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg (KMBD) aber nur in Teilbereichen nach Kampfmitteln abgesucht werden müssen.

Die nahe gelegene Virchowstraße wird aufgrund einer geringeren Gefährdungsklasse erst zu einem späteren Zeitpunkt auf das Vorhandensein von Kampfmitteln untersucht.

Die Sucharbeiten werden voraussichtlich bis Ende August dauern und per Wanderbaustelle durchgeführt, was an der jeweiligen Stelle zu einer halbseitigen Straßensperrung führt. Vorübergehend wird auch die Zufahrt zu einzelnen Grundstücken eingeschränkt sein.

