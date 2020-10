Bombenverdacht am Inselweg: Stadt gibt Sperrkreis bekannt

Lehnitz

Nach Sichtung der Örtlichkeit sowie in Abstimmung mit Feuerwehr und Polizei wurde der Sperrkreis für die Bombenentschärfung im Lehnitzer Inselweg am 18. November durch die Stadt festgelegt. Voraussetzung ist, dass am Tag zuvor, dem 17. November, eine Bombe mit Zünder festgestellt wird. Der Sperrbereich wird im Rahmen einer Allgemeinverfügung festgesetzt und ist am Entschärfungstag von allen unbefugten Personen bis zum Ende der Maßnahme zu verlassen. Damit folgen die Bürgermeister der Stadt Oranienburg und der Stadt Hohen Neuendorf der Empfehlung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD), der die Einrichtung eines Sperrbereichs empfohlen hat.

Bombenverdacht im Inselweg in Lehnitz Quelle: Enrico Kugler

Wie in der Vergangenheit auch, wird die Stadt noch Anlaufstellen für die Betroffenen benennen, die keine Verwandten, Bekannten oder Freunde aufsuchen können. Beim Besuch der Anlaufstellen ist auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu achten.

Der Sperrbereich in Lehnitz. Quelle: Stadt Oranienburg

