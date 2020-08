Bombenverdacht in Lehnitz: das Warten geht weiter

Lehnitz

Es ist laut geworden im sonst so beschaulichen Inselweg im Oranienburger Ortsteil Lehnitz. Nahezu im Minutentakt rollen Lkw durch die enge Straße, um Baumaterialien anzuliefern. Seit Montagvormittag gesellen sich nun auch noch diverse Lastkraftwagen dazu, die mit großen Schiffscontainern beladen sind. Vor anderthalb Wochen wurde bei einer Kampfmittelsuche in einer Tiefe von viereinhalb Metern ein metallischer Gegenstand festgestellt, bei dem es sich um eine Bombe handeln könnte. Kampfmittelexperten untersuchen den Gegenstand nun mit dem UltraTEM-Verfahren, um eine Aussage zur geometrischen Form des Fundstückes treffen zu können.

Die Fundstelle des metallischen Gegenstandes in Lehnitz. Quelle: Knut Hagedorn

Das endgültige Ergebnis – ob es sich dabei wirklich um eine Bombe handelt – steht noch aus, die Stadtverwaltung Oranienburg trifft aber erste Vorkehrungsmaßnahmen. So werden in den kommenden Tagen insgesamt 35 Schiffscontainer angeliefert. „Die Container werden komplett um das betreffende Grundstück aufgestellt und auch noch vor den angrenzenden Grundstücken“, erklärt Julius Peter von der Firma Peter Tief Hoch aus Oranienburg. Die Container stammen von der Firma Genan, die ebenfalls ihren Sitz in Oranienburg hat. Mit den Kranarbeiten ist der Fuhrbetrieb Fromm beauftragt. Mitarbeiter der Stadtverwaltung Oranienburgs sind aktuell im Inselweg unterwegs und informieren die Anwohner über die kommenden Schritte. „Die Stadt versucht, die Anwohner so gut es geht zu schützen, deshalb werden auch die Container aufgestellt. Die andere Alternative wäre gewesen, dass alle Anwohner aus ihren Häusern gemusst hätten“, so Julius Peter. Insgesamt sind 19 Grundstücke betroffen. Als Abschluss der Containeraufstellungen wird dann der Inselweg gesperrt durch einen querstehenden Container.

Anfang nächster Woche soll Klarheit herrschen

Eine Sperrung des Oder-Havel-Kanals, der unmittelbar an das betroffene Baugrundstück angrenzt, soll vermieden werden. Die Stadt Oranienburg ist mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung im engen Austausch. „Wir gehen davon aus dass wir Anfang der kommenden Woche das Ergebnis bekommen, ob es sich um eine Bombe handelt. Wenn dies der Fall sein sollte, werden weitere Schritte folgen“, erklärt Stadt-Pressesprecherin Eike-Kristin Fehlauer.Eine Änderung greift allerdings schon sofort, im angrenzenden Havelkorso und im gesamten Inselweg gilt ab sofort Parkverbot. „Wir wollen damit der schweren Technik, die angeliefert werden muss, auch freies Geleit gewährleisten“, so Fehlauer abschließend.

Von Knut Hagedorn