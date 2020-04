Die Corona-Krise sorgte in den vergangenen Wochen dafür, dass die „Fridays For Future“ (FFF) ihre Aktivitäten vorerst ins Internet verlegt hat. Am Freitag fand die laut FFF „größte Online-Demonstration der Geschichte“ statt, die Oranienburger Ortsgruppe sammelte zudem Botschaften mit ihren Forderungen an die Politik sowie auch zur aktuellen Krisensituation.