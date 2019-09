Oranienburg

In der Turm Erlebniscity kann wieder gebowlt und gekegelt werden. Da die Arbeiten am Bartresen noch anhalten, muss in der Sportsbar mit eingeschränktem Servicebetrieb gerechnet werden. Speisen können in derzeit in diesem Bereich noch nicht angeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, das Turm Café im Rahmen der Öffnungszeiten (11 bis 19 Uhr) zu nutzen.

Von MAZonline