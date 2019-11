Zehlendorf

Zu einem Brand ist es am Dienstag gegen 10.40 Uhr in der Alten Dorfstraße in einer leerstehenden Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Zehlendorf gekommen. Ein Bewohner bemerkte die Flammen, verständigte die Feuerwehr und klingelte die restlichen Bewohner aus ihren Wohnungen.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird ein technischer Defekt angenommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet und der Brandort kriminaltechnisch untersucht.

